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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900
3.7
3
2 950 ₽
3 440 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900
    Арт. Х11345
    3.7
    3
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900

      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900

      • -490 ₽
      2 950 ₽
      3 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х11345
      3.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -490 ₽
      2 950 ₽
      3 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 применяется для шлифовальных и отрезных работ по металлическим заготовкам и иным строительным материалам, кроме асбестосодержащих. Подходит для эксплуатации на производстве и в быту.
        Уменьшенный диаметр корпуса обеспечивает удобный хват.
        Компактный редуктор упрощает доступ в труднодоступные места.
        Высокопроизводительный двигатель обеспечивает продолжительную работу.

        Преимущества

        • Кожух для защиты от травм
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
        • Металлический редуктор для лучшего отвода тепла
        • Небольшой вес Интерскол УШМ-125/900 для неутомительной эксплуатации
        • Шпиндель на двух подшипниках качения - игольчатом (задний) и шариковом (передний)
        • 2 варианта установки дополнительной рукоятки для максимально удобной работы в любых условиях