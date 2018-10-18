Преимущества

Кожух для защиты от травм

Блокировка шпинделя для быстрой замены диска

Металлический редуктор для лучшего отвода тепла

Небольшой вес Интерскол УШМ-125/900 для неутомительной эксплуатации

Шпиндель на двух подшипниках качения - игольчатом (задний) и шариковом (передний)

2 варианта установки дополнительной рукоятки для максимально удобной работы в любых условиях

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 применяется для шлифовальных и отрезных работ по металлическим заготовкам и иным строительным материалам, кроме асбестосодержащих. Подходит для эксплуатации на производстве и в быту.Уменьшенный диаметр корпуса обеспечивает удобный хват.Компактный редуктор упрощает доступ в труднодоступные места.Высокопроизводительный двигатель обеспечивает продолжительную работу.