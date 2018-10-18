Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900
Арт. Х11345
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
С этим товаром смотрят
- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 применяется для шлифовальных и отрезных работ по металлическим заготовкам и иным строительным материалам, кроме асбестосодержащих. Подходит для эксплуатации на производстве и в быту.
Уменьшенный диаметр корпуса обеспечивает удобный хват.
Компактный редуктор упрощает доступ в труднодоступные места.
Высокопроизводительный двигатель обеспечивает продолжительную работу.
Преимущества
- Кожух для защиты от травм
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Металлический редуктор для лучшего отвода тепла
- Небольшой вес Интерскол УШМ-125/900 для неутомительной эксплуатации
- Шпиндель на двух подшипниках качения - игольчатом (задний) и шариковом (передний)
- 2 варианта установки дополнительной рукоятки для максимально удобной работы в любых условиях