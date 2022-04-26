Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М

Преимущества

Двигатель большой мощности обеспечивает качественное выполнение работы

Эффективная защита внутренних органов от пыли позволяет работать в тяжелых условиях и увеличивает срок службы инструмента

Блокировка шпинделя позволяет быстро заменить абразивные круги

Блокировка от случайного включения

Легкий доступ к щеткам

Система плавного пуска для начала работы без рывков

Безинструментальная регулировка кожуха

Защита от непреднамеренного пуска

Поворотная основная рукоятка

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100 М 60.1.2.00 используется для зачистки, шлифовки и резки различных материалов. Дополнительную рукоятку можно установить в одном из трех положений для более комфортной работы оператора. Внутренние органы защищены от пыли, что увеличивает срок службы инструмента. Блокировка шпинделя позволяет быстро заменить рабочий диск.