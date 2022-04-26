Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
Арт. Х11223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100 М 60.1.2.00 используется для зачистки, шлифовки и резки различных материалов. Дополнительную рукоятку можно установить в одном из трех положений для более комфортной работы оператора. Внутренние органы защищены от пыли, что увеличивает срок службы инструмента. Блокировка шпинделя позволяет быстро заменить рабочий диск.
Преимущества
- Двигатель большой мощности обеспечивает качественное выполнение работы
- Эффективная защита внутренних органов от пыли позволяет работать в тяжелых условиях и увеличивает срок службы инструмента
- Блокировка шпинделя позволяет быстро заменить абразивные круги
- Блокировка от случайного включения
- Легкий доступ к щеткам
- Система плавного пуска для начала работы без рывков
- Безинструментальная регулировка кожуха
- Защита от непреднамеренного пуска
- Поворотная основная рукоятка