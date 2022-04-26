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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
    Арт. Х11223
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М

      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х11223
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100 М 60.1.2.00 используется для зачистки, шлифовки и резки различных материалов. Дополнительную рукоятку можно установить в одном из трех положений для более комфортной работы оператора. Внутренние органы защищены от пыли, что увеличивает срок службы инструмента. Блокировка шпинделя позволяет быстро заменить рабочий диск.

        Преимущества

        • Двигатель большой мощности обеспечивает качественное выполнение работы
        • Эффективная защита внутренних органов от пыли позволяет работать в тяжелых условиях и увеличивает срок службы инструмента
        • Блокировка шпинделя позволяет быстро заменить абразивные круги
        • Блокировка от случайного включения
        • Легкий доступ к щеткам
        • Система плавного пуска для начала работы без рывков
        • Безинструментальная регулировка кожуха
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Поворотная основная рукоятка