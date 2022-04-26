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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
    Арт. Х11798
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М

      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х11798
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 230/2600М предназначена для выполнения несложных отрезных и шлифовальных работ по металлу и бетону. Инструмент имеет большой шлифовальный диск диаметром 230 мм, оснащен надежным двигателем мощностью 2600 Вт. Система плавного пуска обеспечивает безопасную работу с инструментом.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
        • Защита двигателя от пыли
        • Поворотная основная рукоятка - для выбора удобного для работы положения
        • Корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Выключатель с предохранением от случайного пуска
        • Плавный пуск
        • Ограничение пускового тока