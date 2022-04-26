Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2600М
Арт. Х11798
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 230/2600М предназначена для выполнения несложных отрезных и шлифовальных работ по металлу и бетону. Инструмент имеет большой шлифовальный диск диаметром 230 мм, оснащен надежным двигателем мощностью 2600 Вт. Система плавного пуска обеспечивает безопасную работу с инструментом.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- Защита двигателя от пыли
- Поворотная основная рукоятка - для выбора удобного для работы положения
- Корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Выключатель с предохранением от случайного пуска
- Плавный пуск
- Ограничение пускового тока