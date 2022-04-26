Преимущества

Мощный двигатель

Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены

Защита двигателя от пыли

Поворотная основная рукоятка - для выбора удобного для работы положения

Корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает долгий срок службы инструмента

Выключатель с предохранением от случайного пуска

Плавный пуск

Ограничение пускового тока

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 230/2600М предназначена для выполнения несложных отрезных и шлифовальных работ по металлу и бетону. Инструмент имеет большой шлифовальный диск диаметром 230 мм, оснащен надежным двигателем мощностью 2600 Вт. Система плавного пуска обеспечивает безопасную работу с инструментом.