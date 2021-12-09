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Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
4.3
38
21 379 ₽
22 020 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Makita 9046
    Арт. Х11657
    4.3
    38
    Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
    Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
    Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
    Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
    Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
    Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
      Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
      Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
      Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
      Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
      Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)
      Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)

      Шлифмашина вибрационная Makita 9046

      • -641 ₽
      21 379 ₽
      22 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11657
      4.3
      38

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x280
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		115
      Все характеристики
      • -641 ₽
      21 379 ₽
      22 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вибрационная шлифмашина Makita 9046 оснащена системой демпфирования, которая снижает уровень вибрации. Мощный двигатель увеличивает толщину снимаемого слоя. Дополнительная рукоятка предназначена для надежного и комфортного удержания шлифмашины.

        Преимущества

        • Пылеудаление осуществляется через опорную плиту
        • Крепление шлифовальной бумаги на липучке или с помощью зажимов
        • Амплитуда колебаний 5 мм
        • Шлифовальная плита для крепления на липучке 115х232 мм
        • Шлифовальная плита для крепления на зажимах 114х280 мм
        • Система демпфирования - низкий уровень вибраций