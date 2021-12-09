Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)

Преимущества

Пылеудаление осуществляется через опорную плиту

Крепление шлифовальной бумаги на липучке или с помощью зажимов

Амплитуда колебаний 5 мм

Шлифовальная плита для крепления на липучке 115х232 мм

Шлифовальная плита для крепления на зажимах 114х280 мм

Система демпфирования - низкий уровень вибраций

Вибрационная шлифмашина Makita 9046 оснащена системой демпфирования, которая снижает уровень вибрации. Мощный двигатель увеличивает толщину снимаемого слоя. Дополнительная рукоятка предназначена для надежного и комфортного удержания шлифмашины.