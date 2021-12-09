Вибрационная шлифмашина Makita 9046 (размер подошвы 115x229, подключение к пылесосу, напряжение 220 В)

Шлифмашина вибрационная Makita 9046
Арт. Х11657
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x280
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Ширина рабочей поверхности, мм
|115
- Вибрационная шлифмашина Makita 9046 оснащена системой демпфирования, которая снижает уровень вибрации. Мощный двигатель увеличивает толщину снимаемого слоя. Дополнительная рукоятка предназначена для надежного и комфортного удержания шлифмашины.
Преимущества
- Пылеудаление осуществляется через опорную плиту
- Крепление шлифовальной бумаги на липучке или с помощью зажимов
- Амплитуда колебаний 5 мм
- Шлифовальная плита для крепления на липучке 115х232 мм
- Шлифовальная плита для крепления на зажимах 114х280 мм
- Система демпфирования - низкий уровень вибраций