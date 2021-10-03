Угловая шлифмашина Makita 9069
Арт. Х1194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Makita 9069используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Инструмент оснащен двигателем мощностью 2000 Вт.
Продолжительную непрерывную работу шлифмашины обеспечивает фиксация пускового выключателя.
Возможность фиксации шпинделя обеспечивает быструю и простую замену дисков.
Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях, что позволяет работать инструментом в труднодоступных местах.
Сменные угольные щетки легко заменить самостоятельно. Запчасти стоят недорого.
Преимущества
- Двойная защитная изоляция
- Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения
- Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- Фиксация шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену кругов
- Мощный двигатель для решения сложных задач