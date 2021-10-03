Угловая шлифмашина Makita 9069

Преимущества

Двойная защитная изоляция

Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения

Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены

Фиксация шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену кругов

Мощный двигатель для решения сложных задач

Угловая шлифмашина Makita 9069используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Инструмент оснащен двигателем мощностью 2000 Вт.Продолжительную непрерывную работу шлифмашины обеспечивает фиксация пускового выключателя.Возможность фиксации шпинделя обеспечивает быструю и простую замену дисков.Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях, что позволяет работать инструментом в труднодоступных местах.Сменные угольные щетки легко заменить самостоятельно. Запчасти стоят недорого.