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Угловая шлифмашина Makita 9069
4.2
13
11 410 ₽
14 570 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9069
    Арт. Х1194
    4.2
    13
    Угловая шлифмашина Makita 9069
    Угловая шлифмашина Makita 9069
    Угловая шлифмашина Makita 9069
    Угловая шлифмашина Makita 9069
    Угловая шлифмашина Makita 9069
    Угловая шлифмашина Makita 9069
    Угловая шлифмашина Makita 9069
    Угловая шлифмашина Makita 9069
      Угловая шлифмашина Makita 9069
      Угловая шлифмашина Makita 9069
      Угловая шлифмашина Makita 9069
      Угловая шлифмашина Makita 9069
      Угловая шлифмашина Makita 9069
      Угловая шлифмашина Makita 9069
      Угловая шлифмашина Makita 9069
      Угловая шлифмашина Makita 9069

      Угловая шлифмашина Makita 9069

      • -3 160 ₽
      11 410 ₽
      14 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1194
      4.2
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 160 ₽
      11 410 ₽
      14 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita 9069используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Инструмент оснащен двигателем мощностью 2000 Вт.
        Продолжительную непрерывную работу шлифмашины обеспечивает фиксация пускового выключателя.
        Возможность фиксации шпинделя обеспечивает быструю и простую замену дисков.
        Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях, что позволяет работать инструментом в труднодоступных местах.
        Сменные угольные щетки легко заменить самостоятельно. Запчасти стоят недорого.

        Преимущества

        • Двойная защитная изоляция
        • Лабиринтное уплотнение защищает мотор и подшипники от загрязнения
        • Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
        • Фиксация шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену кругов
        • Мощный двигатель для решения сложных задач