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Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
5.0
1
Найти аналог
Полировальные машины
    Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
    Арт. Х11121
    5.0
    1
    Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
    Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
    Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
    Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
    Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
    Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
      Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
      Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
      Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
      Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
      Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
      Полировальная шлифмашина Makita 9227CB

      Полировальная шлифмашина Makita 9227CB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11121
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Крепление полировальных насадок
      		на липучке
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифмашина Makita 9227 CB – производительный инструмент для работы с древесиной и металлом. Используется для зачистки, шлифовки и полировки заготовок.
        Оснащена мощным двигателем на 1200 Вт. Скорость вращения диска регулируется от 0 до 3000 оборотов в минуту при помощи установки регулятора в одно из 6 положений. Число оборотов поддерживается встроенной электроникой. Механизм шлифовальной машины Makita 9227 надежно защищен от пыли, что обеспечивает его долговечность. Защитный кожух редуктора изготовлен из алюминия, который предохраняет механизм от перегрева и преждевременного износа. Передняя рукоятка может устанавливаться в двух положениях для эффективной работы и левой, и правой рукой. Инструмент оборудован фиксатором кнопки запуска для продолжительной непрерывной работы. Купить шлифовальную машину Makita 9227 CB можно в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества Makita 9227 CB

        • Мощность 1200 Вт
        • Шестипозиционный регулятор скорости
        • Фиксация шпинделя
        • Комфорт в работе
        • Эргономичные прорезиненные рукоятки
        • Надежность
        • Долгий срок службы

        Комплектация

        • Шлифовальная машина
        • Рукоятка
        • Полировальная насадка
        • Шлифовальный диск
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Упаковка