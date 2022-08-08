Полировальная шлифмашина Makita 9227CB
Арт. Х11121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|220
- Шлифмашина Makita 9227 CB – производительный инструмент для работы с древесиной и металлом. Используется для зачистки, шлифовки и полировки заготовок.
Оснащена мощным двигателем на 1200 Вт. Скорость вращения диска регулируется от 0 до 3000 оборотов в минуту при помощи установки регулятора в одно из 6 положений. Число оборотов поддерживается встроенной электроникой. Механизм шлифовальной машины Makita 9227 надежно защищен от пыли, что обеспечивает его долговечность. Защитный кожух редуктора изготовлен из алюминия, который предохраняет механизм от перегрева и преждевременного износа. Передняя рукоятка может устанавливаться в двух положениях для эффективной работы и левой, и правой рукой. Инструмент оборудован фиксатором кнопки запуска для продолжительной непрерывной работы. Купить шлифовальную машину Makita 9227 CB можно в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества Makita 9227 CB
- Мощность 1200 Вт
- Шестипозиционный регулятор скорости
- Фиксация шпинделя
- Комфорт в работе
- Эргономичные прорезиненные рукоятки
- Надежность
- Долгий срок службы
Комплектация
- Шлифовальная машина
- Рукоятка
- Полировальная насадка
- Шлифовальный диск
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка