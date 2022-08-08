Полировальная шлифмашина Makita 9227CB

Преимущества Makita 9227 CB

Мощность 1200 Вт

Шестипозиционный регулятор скорости

Фиксация шпинделя

Комфорт в работе

Эргономичные прорезиненные рукоятки

Надежность

Долгий срок службы

Комплектация

Шлифовальная машина

Рукоятка

Полировальная насадка

Шлифовальный диск

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Упаковка

Шлифмашина Makita 9227 CB – производительный инструмент для работы с древесиной и металлом. Используется для зачистки, шлифовки и полировки заготовок.Оснащена мощным двигателем на 1200 Вт. Скорость вращения диска регулируется от 0 до 3000 оборотов в минуту при помощи установки регулятора в одно из 6 положений. Число оборотов поддерживается встроенной электроникой. Механизм шлифовальной машины Makita 9227 надежно защищен от пыли, что обеспечивает его долговечность. Защитный кожух редуктора изготовлен из алюминия, который предохраняет механизм от перегрева и преждевременного износа. Передняя рукоятка может устанавливаться в двух положениях для эффективной работы и левой, и правой рукой. Инструмент оборудован фиксатором кнопки запуска для продолжительной непрерывной работы. Купить шлифовальную машину Makita 9227 CB можно в Интернет-магазине “Бигам”.