Шлифмашина ленточная Makita 9404

Преимущества

Чистота в работе. Эффективная система удаления пыли в ленточной шлифмашине Makita 9404 избавит от необходимости работать в защитной маске

Легко сменить расходный материал. Автоматическая центровка ленты значительно сэкономит рабочее время

Удобная рукоятка. Дополнительная рукоятка обеспечивает легкое управление инструментом

Обрабатываемый материал может быть разным: нужная скорость выставляется с помощью электроники

Возможность шлифования краев углов

Двойная защитная изоляция

Низкий уровень шума

Ленточная шлифмашина Makita 9404 – инструмент для затирки, шлифовки, полировки или просто зачистки поверхности. Можно использовать как на производстве, так и в домашних условиях. Замена шлифочной ленты производится с помощью специального рычага на корпусе инструмента. Наличие фиксатора кнопки пуска обеспечивает комфортную длительную работу. В комплекте поставляется пылесборный мешок.