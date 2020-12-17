Шлифмашина ленточная Makita 9404
Арт. Х11163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Диаметр патрубка пылесоса, мм
|28
- Ленточная шлифмашина Makita 9404 – инструмент для затирки, шлифовки, полировки или просто зачистки поверхности. Можно использовать как на производстве, так и в домашних условиях. Замена шлифочной ленты производится с помощью специального рычага на корпусе инструмента. Наличие фиксатора кнопки пуска обеспечивает комфортную длительную работу. В комплекте поставляется пылесборный мешок.
Преимущества
- Чистота в работе. Эффективная система удаления пыли в ленточной шлифмашине Makita 9404 избавит от необходимости работать в защитной маске
- Легко сменить расходный материал. Автоматическая центровка ленты значительно сэкономит рабочее время
- Удобная рукоятка. Дополнительная рукоятка обеспечивает легкое управление инструментом
- Обрабатываемый материал может быть разным: нужная скорость выставляется с помощью электроники
- Возможность шлифования краев углов
- Двойная защитная изоляция
- Низкий уровень шума