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Шлифмашина ленточная Makita 9404
4.6
51
24 169 ₽
33 410 ₽
Ленточные шлифовальные машины
    Шлифмашина ленточная Makita 9404
    Арт. Х11163
    4.6
    51
    Шлифмашина ленточная Makita 9404
    Шлифмашина ленточная Makita 9404
    Шлифмашина ленточная Makita 9404
    Шлифмашина ленточная Makita 9404
    Шлифмашина ленточная Makita 9404
    Шлифмашина ленточная Makita 9404
    Шлифмашина ленточная Makita 9404
      Шлифмашина ленточная Makita 9404
      Шлифмашина ленточная Makita 9404
      Шлифмашина ленточная Makita 9404
      Шлифмашина ленточная Makita 9404
      Шлифмашина ленточная Makita 9404
      Шлифмашина ленточная Makita 9404
      Шлифмашина ленточная Makita 9404

      Шлифмашина ленточная Makita 9404

      • -9 241 ₽
      24 169 ₽
      33 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11163
      4.6
      51

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Диаметр патрубка пылесоса, мм
      		28
      Все характеристики
      • -9 241 ₽
      24 169 ₽
      33 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленточная шлифмашина Makita 9404 – инструмент для затирки, шлифовки, полировки или просто зачистки поверхности. Можно использовать как на производстве, так и в домашних условиях. Замена шлифочной ленты производится с помощью специального рычага на корпусе инструмента. Наличие фиксатора кнопки пуска обеспечивает комфортную длительную работу. В комплекте поставляется пылесборный мешок.

        Преимущества

        • Чистота в работе. Эффективная система удаления пыли в ленточной шлифмашине Makita 9404 избавит от необходимости работать в защитной маске
        • Легко сменить расходный материал. Автоматическая центровка ленты значительно сэкономит рабочее время
        • Удобная рукоятка. Дополнительная рукоятка обеспечивает легкое управление инструментом
        • Обрабатываемый материал может быть разным: нужная скорость выставляется с помощью электроники
        • Возможность шлифования краев углов
        • Двойная защитная изоляция
        • Низкий уровень шума