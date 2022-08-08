Шлифовальная машина Makita 9554НN

Преимущества

Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныMakita 9554 HN обеспечивает надежное и легкое управление инструментом

Надежный захват. Удобное удержание машины происходит за счет компактности корпуса

Долговечность. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента

Блокировка шпинделя - для быстрой и безопасной смены оснастки

Низкий уровень шума

Защита двигателя от пыли и строительного мусора

Охлаждение двигателя - для продолжительной работы и долгого срока службы инструмента

Легкость и компактность

Угловая шлифмашина Makita 9554 HN применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Инструмент имеет малый вес, компактные габаритные размеры и низкий уровень шума. Оснащен двигателем мощностью 710 Вт с защитой от пыли и повреждений.