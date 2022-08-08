Шлифовальная машина Makita 9554НN
Арт. Х11733
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita 9554 HN применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Инструмент имеет малый вес, компактные габаритные размеры и низкий уровень шума. Оснащен двигателем мощностью 710 Вт с защитой от пыли и повреждений.
Преимущества
- Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныMakita 9554 HN обеспечивает надежное и легкое управление инструментом
- Надежный захват. Удобное удержание машины происходит за счет компактности корпуса
- Долговечность. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Блокировка шпинделя - для быстрой и безопасной смены оснастки
- Низкий уровень шума
- Защита двигателя от пыли и строительного мусора
- Охлаждение двигателя - для продолжительной работы и долгого срока службы инструмента
- Легкость и компактность