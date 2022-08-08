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Шлифовальная машина Makita 9554НN
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Makita 9554НN
    Арт. Х11733
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Makita 9554НN
    Шлифовальная машина Makita 9554НN
    Шлифовальная машина Makita 9554НN
    Шлифовальная машина Makita 9554НN
    Шлифовальная машина Makita 9554НN
      Шлифовальная машина Makita 9554НN
      Шлифовальная машина Makita 9554НN
      Шлифовальная машина Makita 9554НN
      Шлифовальная машина Makita 9554НN
      Шлифовальная машина Makita 9554НN

      Шлифовальная машина Makita 9554НN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11733
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9554 HN применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Инструмент имеет малый вес, компактные габаритные размеры и низкий уровень шума. Оснащен двигателем мощностью 710 Вт с защитой от пыли и повреждений.

        Преимущества

        • Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныMakita 9554 HN обеспечивает надежное и легкое управление инструментом
        • Надежный захват. Удобное удержание машины происходит за счет компактности корпуса
        • Долговечность. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Блокировка шпинделя - для быстрой и безопасной смены оснастки
        • Низкий уровень шума
        • Защита двигателя от пыли и строительного мусора
        • Охлаждение двигателя - для продолжительной работы и долгого срока службы инструмента
        • Легкость и компактность