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Шлифовальная машина Makita 9555 HN
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Makita 9555 HN
    Арт. Х11714
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Makita 9555 HN
    Шлифовальная машина Makita 9555 HN
    Шлифовальная машина Makita 9555 HN
    Шлифовальная машина Makita 9555 HN
    Шлифовальная машина Makita 9555 HN
    Шлифовальная машина Makita 9555 HN
      Шлифовальная машина Makita 9555 HN
      Шлифовальная машина Makita 9555 HN
      Шлифовальная машина Makita 9555 HN
      Шлифовальная машина Makita 9555 HN
      Шлифовальная машина Makita 9555 HN
      Шлифовальная машина Makita 9555 HN

      Шлифовальная машина Makita 9555 HN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11714
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita 9555 HN может применяться в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Инструмент оснащен двигателем мощностью 710 Вт, защищенным от пыли, и диском диаметром 125 мм. Небольшие габариты и малый вес позволяют работать инструментом одной рукой.

        Преимущества

        • Надежный захват. Рукоятка угловой шлифмашины Makita 9555 HN покрыта резиновой накладкой для надежного удержания. Рукоятка устанавливается в двух положениях
        • Удобное удержание. Удобное удержание инструмента обеспечивается за счет небольших габаритов и малого веса шлифмашины
        • Безопасность. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли
        • Фиксация шпинделя
        • Возможна работа одной рукой
        • Якорь и двигатель покрыты специальным лаком - для защиты двигателя от пыли и повреждений
        • Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту шарикоподшипников от пыли и мусора
        • Малый диаметр корпуса делает работу более удобной
        • Двойная защитная изоляция