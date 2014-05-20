Шлифовальная машина Makita 9555 HN

Преимущества

Надежный захват. Рукоятка угловой шлифмашины Makita 9555 HN покрыта резиновой накладкой для надежного удержания. Рукоятка устанавливается в двух положениях

Удобное удержание. Удобное удержание инструмента обеспечивается за счет небольших габаритов и малого веса шлифмашины

Безопасность. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли

Фиксация шпинделя

Возможна работа одной рукой

Якорь и двигатель покрыты специальным лаком - для защиты двигателя от пыли и повреждений

Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту шарикоподшипников от пыли и мусора

Малый диаметр корпуса делает работу более удобной

Двойная защитная изоляция

Угловая шлифмашина Makita 9555 HN может применяться в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Инструмент оснащен двигателем мощностью 710 Вт, защищенным от пыли, и диском диаметром 125 мм. Небольшие габариты и малый вес позволяют работать инструментом одной рукой.