Шлифовальная машина Makita 9555 HN
Арт. Х11714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita 9555 HN может применяться в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Инструмент оснащен двигателем мощностью 710 Вт, защищенным от пыли, и диском диаметром 125 мм. Небольшие габариты и малый вес позволяют работать инструментом одной рукой.
Преимущества
- Надежный захват. Рукоятка угловой шлифмашины Makita 9555 HN покрыта резиновой накладкой для надежного удержания. Рукоятка устанавливается в двух положениях
- Удобное удержание. Удобное удержание инструмента обеспечивается за счет небольших габаритов и малого веса шлифмашины
- Безопасность. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли
- Фиксация шпинделя
- Возможна работа одной рукой
- Якорь и двигатель покрыты специальным лаком - для защиты двигателя от пыли и повреждений
- Лабиринтная конструкция обеспечивает защиту шарикоподшипников от пыли и мусора
- Малый диаметр корпуса делает работу более удобной
- Двойная защитная изоляция