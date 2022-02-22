Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
Арт. Х11724
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Угловая шлифмашина Makita 9557HN01 применяется для резки, шлифовки твердых материалов. Подойдет для работы с металлическими и каменными изделиями. Углошлифмашина Makita 9557HN01 оснащена двигателем на 840 Ватт, способна развивать частоту до 11 тысяч оборотов в минуту. Отличается устойчивостью к перегреву, оснащена двойной изоляцией для безопасной работы. Имеет компактный легкий корпус, позволяющий работать в малодоступных местах. Оборудована блокиратором шпинделя, усиленной конструкцией редуктора. Купить углошлифовальную машину Makita 9557HN01 можно по специальному ценовому предложению в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества УШМ Makita 9557HN01:
- Производительность 840 Вт
- Компактные габариты
- Защита от перегрева
- Двойная защитная изоляция
- Кожух для защиты от искр и пыли
- Редуктор оснащен усиленными шестернями
- Фиксатор шпинделя
- Многослойное покрытие якоря и статора для защиты мотора от повреждений
Комплектация:
- УШМ
- Защитный кожух
- Торцевой ключ
- Рукоятка
- Инструкция
- Упаковка