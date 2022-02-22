Угловая шлифмашина Makita 9557HN01 применяется для резки, шлифовки твердых материалов. Подойдет для работы с металлическими и каменными изделиями. Углошлифмашина Makita 9557HN01 оснащена двигателем на 840 Ватт, способна развивать частоту до 11 тысяч оборотов в минуту. Отличается устойчивостью к перегреву, оснащена двойной изоляцией для безопасной работы. Имеет компактный легкий корпус, позволяющий работать в малодоступных местах. Оборудована блокиратором шпинделя, усиленной конструкцией редуктора. Купить углошлифовальную машину Makita 9557HN01 можно по специальному ценовому предложению в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества УШМ Makita 9557HN01:

Производительность 840 Вт

Компактные габариты

Защита от перегрева

Двойная защитная изоляция

Кожух для защиты от искр и пыли

Редуктор оснащен усиленными шестернями

Фиксатор шпинделя

Многослойное покрытие якоря и статора для защиты мотора от повреждений

Комплектация: