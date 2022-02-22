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Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
5.0
3
5 869 ₽
7 990 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
    Арт. Х11724
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
    Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
    Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
    Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
    Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
      Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
      Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
      Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
      Угловая шлифмашина Makita 9557HN01
      Угловая шлифмашина Makita 9557HN01

      Угловая шлифмашина Makita 9557HN01

      • -2 121 ₽
      5 869 ₽
      7 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11724
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 121 ₽
      5 869 ₽
      7 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Угловая шлифмашина Makita 9557HN01 применяется для резки, шлифовки твердых материалов. Подойдет для работы с металлическими и каменными изделиями. Углошлифмашина Makita 9557HN01 оснащена двигателем на 840 Ватт, способна развивать частоту до 11 тысяч оборотов в минуту. Отличается устойчивостью к перегреву, оснащена двойной изоляцией для безопасной работы. Имеет компактный легкий корпус, позволяющий работать в малодоступных местах. Оборудована блокиратором шпинделя, усиленной конструкцией редуктора. Купить углошлифовальную машину Makita 9557HN01 можно по специальному ценовому предложению в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества УШМ Makita 9557HN01:

        • Производительность 840 Вт
        • Компактные габариты
        • Защита от перегрева
        • Двойная защитная изоляция
        • Кожух для защиты от искр и пыли
        • Редуктор оснащен усиленными шестернями
        • Фиксатор шпинделя
        • Многослойное покрытие якоря и статора для защиты мотора от повреждений

        Комплектация:

        • УШМ
        • Защитный кожух
        • Торцевой ключ
        • Рукоятка
        • Инструкция
        • Упаковка