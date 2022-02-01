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Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
4.1
22
5 699 ₽
8 300 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
    Арт. Х11715
    4.1
    22
    Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
    Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
    Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
    Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
      Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
      Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
      Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
      Угловая шлифмашина Makita 9558 HN

      Угловая шлифмашина Makita 9558 HN

      • -2 601 ₽
      5 699 ₽
      8 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11715
      4.1
      22

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 601 ₽
      5 699 ₽
      8 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita 9558 HN применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню.
        Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 Вт, обеспечивающим надежную длительную работу инструмента.

        Преимущества

        • Защита двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора
        • Защита от перегрева
        • Шлифмашина укомплектована кожухом - для защиты оператора от искр и пыли
        • Малый диаметр корпуса делает работу более удобной
        • Двойная защитная изоляция