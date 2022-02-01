Преимущества

Защита двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора

Защита от перегрева

Шлифмашина укомплектована кожухом - для защиты оператора от искр и пыли

Малый диаметр корпуса делает работу более удобной

Двойная защитная изоляция

Угловая шлифмашина Makita 9558 HN применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню.Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 Вт, обеспечивающим надежную длительную работу инструмента.