Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
Арт. Х11715
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Румыния
|
Родина бренда
|Япония
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
С этим товаром смотрят
- Угловая шлифмашина Makita 9558 HN применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню.
Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 Вт, обеспечивающим надежную длительную работу инструмента.
Преимущества
- Защита двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора
- Защита от перегрева
- Шлифмашина укомплектована кожухом - для защиты оператора от искр и пыли
- Малый диаметр корпуса делает работу более удобной
- Двойная защитная изоляция