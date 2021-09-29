Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальная машина Makita 9565C
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Makita 9565C
    Арт. Х11617
    4.0
    1
    Шлифовальная машина Makita 9565C
    Шлифовальная машина Makita 9565C
    Шлифовальная машина Makita 9565C
    Шлифовальная машина Makita 9565C
    Шлифовальная машина Makita 9565C
    Шлифовальная машина Makita 9565C
      Шлифовальная машина Makita 9565C
      Шлифовальная машина Makita 9565C
      Шлифовальная машина Makita 9565C
      Шлифовальная машина Makita 9565C
      Шлифовальная машина Makita 9565C
      Шлифовальная машина Makita 9565C

      Шлифовальная машина Makita 9565C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11617
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9565 C используется в малом и профессиональном строительстве для выполнения монтажных и демонтажных работ различной сложности. Шлифмашина угловая Makita 9565 C отлично режет, шлифует и зачищает металлические объекты любой конфигурации. Также данную модель можно использовать для работы с камнем, керамикой или кирпичом. Болгарка Makita 9565 C оснащена двигателем мощностью 1400 Вт. Данной мощности вполне достаточно, чтобы развивать скорость вращения шпинделя до 11000 об/мин. Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации, производитель оснастил болгарку дополнительной системой воздушного охлаждения. Углошлифовальную машину Makita 9565C купить можно в магазине «Бигам», это идеальное сочетание выгодной стоимости и высокого качества! Makita 9565C по цене, которую мы предлагаем, подойдет для работы в условиях интенсивной эксплуатации.

        Преимущества

        • Наличие системы SJS позволяет избежать рывков при заклинивании болгарки
        • Лабиринтная система уплотнений обеспечивает полную защиту внутренних частей машины от попадания пыли и строительного мусора
        • Для комфортной эксплуатации в машине предусмотрена система поддержания постоянных оборотов