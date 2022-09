Шлифовальная машина Makita 9565C

Преимущества

Наличие системы SJS позволяет избежать рывков при заклинивании болгарки

Лабиринтная система уплотнений обеспечивает полную защиту внутренних частей машины от попадания пыли и строительного мусора

Для комфортной эксплуатации в машине предусмотрена система поддержания постоянных оборотов

Угловая шлифмашина Makita 9565 C используется в малом и профессиональном строительстве для выполнения монтажных и демонтажных работ различной сложности. Шлифмашина угловая Makita 9565 C отлично режет, шлифует и зачищает металлические объекты любой конфигурации. Также данную модель можно использовать для работы с камнем, керамикой или кирпичом. Болгарка Makita 9565 C оснащена двигателем мощностью 1400 Вт. Данной мощности вполне достаточно, чтобы развивать скорость вращения шпинделя до 11000 об/мин. Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации, производитель оснастил болгарку дополнительной системой воздушного охлаждения. Углошлифовальную машину Makita 9565C купить можно в магазине «Бигам», это идеальное сочетание выгодной стоимости и высокого качества! Makita 9565C по цене, которую мы предлагаем, подойдет для работы в условиях интенсивной эксплуатации.