Шлифмашина ленточная Makita 9910
Арт. Х11256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Диаметр патрубка пылесоса, мм
|38
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- Ленточная шлифмашина Makita 9910 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Небольшие размеры и сочетаниче хороших технических характеристик увеличивают комфорт во время работы. Замена ленты происходит теперь одним нажатием на специальный рычаг, который находит сбоку на корпусе инструмента. Выключатель расположен на ручке шлифмашины и оснащен фиксатором для непрерывной работы. Большой пылесборный мешок идет в комплекте.
Преимущества
- Удобство работы. Эргономичная рукоятка с элементами управления
- Легкость использования. Удобный рычаг для быстрой смены абразивной ленты
- Чистота работы. Пылевыпускное отверстие с вместительным мешком для сбора пыли и мелкого сора
- Небольшие размеры, отличная балансировка
- Двойная защитная изоляция
- Конструкция инструмента дает возможность шлифовать у края угла
- Центрирование - автоматическое, ход шлифовальной ленты более точный
- Современная турбина вентилятора
- Возможность использования в виде станка
- Ленточный привод, для высоких нагрузок
- Низкий уровень шума и вибрации