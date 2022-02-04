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Шлифмашина ленточная Makita 9910
4.0
28
10 210 ₽
12 880 ₽
Ленточные шлифовальные машины
    Шлифмашина ленточная Makita 9910
    Арт. Х11256
    4.0
    28
    Шлифмашина ленточная Makita 9910
    Шлифмашина ленточная Makita 9910
    Шлифмашина ленточная Makita 9910
    Шлифмашина ленточная Makita 9910
    Шлифмашина ленточная Makita 9910
    Шлифмашина ленточная Makita 9910
    Шлифмашина ленточная Makita 9910
      Шлифмашина ленточная Makita 9910
      Шлифмашина ленточная Makita 9910
      Шлифмашина ленточная Makita 9910
      Шлифмашина ленточная Makita 9910
      Шлифмашина ленточная Makita 9910
      Шлифмашина ленточная Makita 9910
      Шлифмашина ленточная Makita 9910

      Шлифмашина ленточная Makita 9910

      • -2 670 ₽
      10 210 ₽
      12 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11256
      4.0
      28

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Диаметр патрубка пылесоса, мм
      		38
      Все характеристики
      • -2 670 ₽
      10 210 ₽
      12 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленточная шлифмашина Makita 9910 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Небольшие размеры и сочетаниче хороших технических характеристик увеличивают комфорт во время работы. Замена ленты происходит теперь одним нажатием на специальный рычаг, который находит сбоку на корпусе инструмента. Выключатель расположен на ручке шлифмашины и оснащен фиксатором для непрерывной работы. Большой пылесборный мешок идет в комплекте.

        Преимущества

        • Удобство работы. Эргономичная рукоятка с элементами управления
        • Легкость использования. Удобный рычаг для быстрой смены абразивной ленты
        • Чистота работы. Пылевыпускное отверстие с вместительным мешком для сбора пыли и мелкого сора
        • Небольшие размеры, отличная балансировка
        • Двойная защитная изоляция
        • Конструкция инструмента дает возможность шлифовать у края угла
        • Центрирование - автоматическое, ход шлифовальной ленты более точный
        • Современная турбина вентилятора
        • Возможность использования в виде станка
        • Ленточный привод, для высоких нагрузок
        • Низкий уровень шума и вибрации