Шлифмашина ленточная Makita 9910

Преимущества

Удобство работы. Эргономичная рукоятка с элементами управления

Легкость использования. Удобный рычаг для быстрой смены абразивной ленты

Чистота работы. Пылевыпускное отверстие с вместительным мешком для сбора пыли и мелкого сора

Небольшие размеры, отличная балансировка

Двойная защитная изоляция

Конструкция инструмента дает возможность шлифовать у края угла

Центрирование - автоматическое, ход шлифовальной ленты более точный

Современная турбина вентилятора

Возможность использования в виде станка

Ленточный привод, для высоких нагрузок

Низкий уровень шума и вибрации

Ленточная шлифмашина Makita 9910 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Небольшие размеры и сочетаниче хороших технических характеристик увеличивают комфорт во время работы. Замена ленты происходит теперь одним нажатием на специальный рычаг, который находит сбоку на корпусе инструмента. Выключатель расположен на ручке шлифмашины и оснащен фиксатором для непрерывной работы. Большой пылесборный мешок идет в комплекте.