Шлифмашина ленточная Makita 9911

Преимущества

Чистота рабочего места. Пылесборник ленточной шлифмашины Makita 9911 обеспечивает чистоту рабочего места, к патрубку вместо мешка возможно подключение шланга пылесоса

Удобная работа. За счет дополнительной рукоятки достигается удобство работы с инструментом

Защита от перегрева. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя шлифмашины

Электронная регулировка числа оборотов с низкого порога в 75 м/мин

Возможно стационарное использование для обработки мелких деталей при оснащении струбциной 192694-6

За счет особой конструкции инструмента можно шлифовать пол впритык у края стены

Автоматическая центровка ленты - ее не придется поправлять вручную после нажимов на материал

Низкий уровень шума (85 дБ)

Двойная защитная изоляция

Небольшие габариты и хорошая балансировка упрощают работу с инструментом

Ленточная шлифмашина Makita 9911 предназначена для зачистки, шлифования и выравнивания заготовок из различного материала. Автоматическая центровка ленты позволит сэкономить время. За счет особой конструкции инструмента можно шлифовать пол у края стены и любую другую поверхность впритык к вертикальной опоре. Шлифмашина может быть установлена стационарно, что удобно для обработки маленьких деталей. Удобные рукоятки упрощают управление инструментом.