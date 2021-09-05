Шлифмашина ленточная Makita 9911
Арт. Х11132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Ленточная шлифмашина Makita 9911 предназначена для зачистки, шлифования и выравнивания заготовок из различного материала. Автоматическая центровка ленты позволит сэкономить время. За счет особой конструкции инструмента можно шлифовать пол у края стены и любую другую поверхность впритык к вертикальной опоре. Шлифмашина может быть установлена стационарно, что удобно для обработки маленьких деталей. Удобные рукоятки упрощают управление инструментом.
Преимущества
- Чистота рабочего места. Пылесборник ленточной шлифмашины Makita 9911 обеспечивает чистоту рабочего места, к патрубку вместо мешка возможно подключение шланга пылесоса
- Удобная работа. За счет дополнительной рукоятки достигается удобство работы с инструментом
- Защита от перегрева. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя шлифмашины
- Электронная регулировка числа оборотов с низкого порога в 75 м/мин
- Возможно стационарное использование для обработки мелких деталей при оснащении струбциной 192694-6
- За счет особой конструкции инструмента можно шлифовать пол впритык у края стены
- Автоматическая центровка ленты - ее не придется поправлять вручную после нажимов на материал
- Низкий уровень шума (85 дБ)
- Двойная защитная изоляция
- Небольшие габариты и хорошая балансировка упрощают работу с инструментом