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Шлифмашина ленточная Makita 9911
3.9
64
10 819 ₽
14 480 ₽
Ленточные шлифовальные машины
    Шлифмашина ленточная Makita 9911
    Арт. Х11132
    3.9
    64
    Шлифмашина ленточная Makita 9911
    Шлифмашина ленточная Makita 9911
    Шлифмашина ленточная Makita 9911
    Шлифмашина ленточная Makita 9911
    Шлифмашина ленточная Makita 9911
    Шлифмашина ленточная Makita 9911
    Шлифмашина ленточная Makita 9911
      Шлифмашина ленточная Makita 9911
      Шлифмашина ленточная Makita 9911
      Шлифмашина ленточная Makita 9911
      Шлифмашина ленточная Makita 9911
      Шлифмашина ленточная Makita 9911
      Шлифмашина ленточная Makita 9911
      Шлифмашина ленточная Makita 9911

      Шлифмашина ленточная Makita 9911

      • -3 661 ₽
      10 819 ₽
      14 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11132
      3.9
      64

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      • -3 661 ₽
      10 819 ₽
      14 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленточная шлифмашина Makita 9911 предназначена для зачистки, шлифования и выравнивания заготовок из различного материала. Автоматическая центровка ленты позволит сэкономить время. За счет особой конструкции инструмента можно шлифовать пол у края стены и любую другую поверхность впритык к вертикальной опоре. Шлифмашина может быть установлена стационарно, что удобно для обработки маленьких деталей. Удобные рукоятки упрощают управление инструментом.

        Преимущества

        • Чистота рабочего места. Пылесборник ленточной шлифмашины Makita 9911 обеспечивает чистоту рабочего места, к патрубку вместо мешка возможно подключение шланга пылесоса
        • Удобная работа. За счет дополнительной рукоятки достигается удобство работы с инструментом
        • Защита от перегрева. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя шлифмашины
        • Электронная регулировка числа оборотов с низкого порога в 75 м/мин
        • Возможно стационарное использование для обработки мелких деталей при оснащении струбциной 192694-6
        • За счет особой конструкции инструмента можно шлифовать пол впритык у края стены
        • Автоматическая центровка ленты - ее не придется поправлять вручную после нажимов на материал
        • Низкий уровень шума (85 дБ)
        • Двойная защитная изоляция
        • Небольшие габариты и хорошая балансировка упрощают работу с инструментом