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Вибрационная шлифмашина Makita BO3700
4.7
46
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3700
    Арт. Х11112
    4.7
    46
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3700

      Вибрационная шлифмашина Makita BO3700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11112
      4.7
      46

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x228
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		93
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная шлифмашина Makita BO 3700 подходит для выполнения работ в труднодоступных местах. За счет формы рукоятки можно работать около стен или в углах даже одной рукой, не снижая эффективность шлифования. Низкий уровень вибрации уменьшает утомляемость оператора и обеспечивает длительную комфортную работу с инструментом. При помощи больших зажимов можно легко и быстро заменить шлифовальные листы. Благодаря системе пылеудаления вся пыль попадает в пылесборный мешок. Небольшие габариты и вес упрощают транспортировку инструмента. Размер абразивной бумаги: 93х228 мм. Длина сетевого кабеля 2 м

        Преимущества

        • Удобство работы. Большой выключатель вибрационной шлифмашины Makita BO 3700 имеет удобную для работы форму и блокировку для долгой работы
        • Чистота рабочего места. Инструмент имеет пылесборник, подключающийся через шлифовальную пластину, возможно подключение пылесоса
        • Удобная смена шлифовальных листов. За счет больших зажимов можно быстро и просто заменить рабочий материал; нарезать шлифлисты из любой наждачной бумаги, что экономит средства на расходку
        • Возможность работы одной рукой
        • Возможна работа в углах за счет прямоугольной формы пластины
        • Двойная защитная изоляция
        • Небольшие габариты и вес упрощают транспортировку инструмента