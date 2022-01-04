Вибрационная шлифмашина Makita BO3700

Преимущества

Удобство работы. Большой выключатель вибрационной шлифмашины Makita BO 3700 имеет удобную для работы форму и блокировку для долгой работы

Чистота рабочего места. Инструмент имеет пылесборник, подключающийся через шлифовальную пластину, возможно подключение пылесоса

Удобная смена шлифовальных листов. За счет больших зажимов можно быстро и просто заменить рабочий материал; нарезать шлифлисты из любой наждачной бумаги, что экономит средства на расходку

Возможность работы одной рукой

Возможна работа в углах за счет прямоугольной формы пластины

Двойная защитная изоляция

Небольшие габариты и вес упрощают транспортировку инструмента

Вибрационная шлифмашина Makita BO 3700 подходит для выполнения работ в труднодоступных местах. За счет формы рукоятки можно работать около стен или в углах даже одной рукой, не снижая эффективность шлифования. Низкий уровень вибрации уменьшает утомляемость оператора и обеспечивает длительную комфортную работу с инструментом. При помощи больших зажимов можно легко и быстро заменить шлифовальные листы. Благодаря системе пылеудаления вся пыль попадает в пылесборный мешок. Небольшие габариты и вес упрощают транспортировку инструмента. Размер абразивной бумаги: 93х228 мм. Длина сетевого кабеля 2 м