Вибрационная шлифмашина Makita BO3700
Арт. Х11112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Размер абразивной бумаги, мм
|93x228
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Ширина рабочей поверхности, мм
|93
- Вибрационная шлифмашина Makita BO 3700 подходит для выполнения работ в труднодоступных местах. За счет формы рукоятки можно работать около стен или в углах даже одной рукой, не снижая эффективность шлифования. Низкий уровень вибрации уменьшает утомляемость оператора и обеспечивает длительную комфортную работу с инструментом. При помощи больших зажимов можно легко и быстро заменить шлифовальные листы. Благодаря системе пылеудаления вся пыль попадает в пылесборный мешок. Небольшие габариты и вес упрощают транспортировку инструмента. Размер абразивной бумаги: 93х228 мм. Длина сетевого кабеля 2 м
Преимущества
- Удобство работы. Большой выключатель вибрационной шлифмашины Makita BO 3700 имеет удобную для работы форму и блокировку для долгой работы
- Чистота рабочего места. Инструмент имеет пылесборник, подключающийся через шлифовальную пластину, возможно подключение пылесоса
- Удобная смена шлифовальных листов. За счет больших зажимов можно быстро и просто заменить рабочий материал; нарезать шлифлисты из любой наждачной бумаги, что экономит средства на расходку
- Возможность работы одной рукой
- Возможна работа в углах за счет прямоугольной формы пластины
- Двойная защитная изоляция
- Небольшие габариты и вес упрощают транспортировку инструмента