Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)

Преимущества

Чистая работа. Инструмент оснащен пылесборником - для поддержания чистоты на рабочем месте

Удобный хват. Прорезиненная рукоятка вибрационной шлифмашины Makita BO3711 предотвращает соскальзывание руки - для уверенного удержания

Удобная смена шлифовальных листов. С помощью больших зажимов шлифкруги можно менять просто и быстро

Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину

Частота хода: 4000-11000 ход/мин

Удобная работа одной рукой

Большой удобный курковый выключатель

Регулировка оборотов двигателя

Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 предназначена для шлифовки и зачистки поверхностей. Для качественной обработки различных материалов можно настроить число оборотов с помощью специального регулятора, расположенного в верхней части корпуса инструмента. Мешок для сбора пыли позволяет поддерживать рабочее место в чистоте.