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Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
4.8
95
7 399 ₽
8 740 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3711
    Арт. Х11179
    4.8
    95
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
    Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)
      Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)

      Вибрационная шлифмашина Makita BO3711

      • -1 341 ₽
      7 399 ₽
      8 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11179
      4.8
      95

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x228
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		93
      Все характеристики
      • -1 341 ₽
      7 399 ₽
      8 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 предназначена для шлифовки и зачистки поверхностей. Для качественной обработки различных материалов можно настроить число оборотов  с помощью специального регулятора, расположенного в верхней части корпуса инструмента. Мешок для сбора пыли позволяет поддерживать рабочее место в чистоте.

        Преимущества

        • Чистая работа. Инструмент оснащен пылесборником - для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Удобный хват. Прорезиненная рукоятка вибрационной шлифмашины Makita BO3711 предотвращает соскальзывание руки - для уверенного удержания
        • Удобная смена шлифовальных листов. С помощью больших зажимов шлифкруги можно менять просто и быстро
        • Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину
        • Частота хода: 4000-11000 ход/мин
        • Удобная работа одной рукой
        • Большой удобный курковый выключатель
        • Регулировка оборотов двигателя