Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 (190 Вт, размер подошвы 185x93, питание от розетки, амплитуда 2 мм)

Вибрационная шлифмашина Makita BO3711
Арт. Х11179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Размер абразивной бумаги, мм
|93x228
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Ширина рабочей поверхности, мм
|93
- Вибрационная шлифмашина Makita BO3711 предназначена для шлифовки и зачистки поверхностей. Для качественной обработки различных материалов можно настроить число оборотов с помощью специального регулятора, расположенного в верхней части корпуса инструмента. Мешок для сбора пыли позволяет поддерживать рабочее место в чистоте.
Преимущества
- Чистая работа. Инструмент оснащен пылесборником - для поддержания чистоты на рабочем месте
- Удобный хват. Прорезиненная рукоятка вибрационной шлифмашины Makita BO3711 предотвращает соскальзывание руки - для уверенного удержания
- Удобная смена шлифовальных листов. С помощью больших зажимов шлифкруги можно менять просто и быстро
- Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину
- Частота хода: 4000-11000 ход/мин
- Удобная работа одной рукой
- Большой удобный курковый выключатель
- Регулировка оборотов двигателя