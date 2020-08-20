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Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
3.8
16
7 674 ₽
12 080 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
    Арт. Х11366
    3.8
    16
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт

      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт

      • -4 406 ₽
      7 674 ₽
      12 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11366
      3.8
      16

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -4 406 ₽
      7 674 ₽
      12 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 5030 предназначена для работы с деталями, которые имеют плоскую изогнутую поверхность. Двигатель мощностью 300 Вт и большая амплитуда колебаний в 2,8 мм позволят выполнить даже самую тяжелую работу. Оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения пылесоса, поэтому рабочая зона остается чистой. Эргономичный прорезиненный корпус гасит вибрацию, что позволяет более точно контролировать инструмент.

        Преимущества

        • Пылеудаление через отвертсия опорной плиты - достаточно совместить отверстия подошвы и шлифлистов
        • Прорезиненный защищенный от пыли выключатель
        • Возможность подключения к пылесосу Макита без адаптера
        • Быстрое крепление шлифовальной бумаги на липучке
        • Двойная изоляция токоведущих частей