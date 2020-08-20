Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт

Преимущества

Пылеудаление через отвертсия опорной плиты - достаточно совместить отверстия подошвы и шлифлистов

Прорезиненный защищенный от пыли выключатель

Возможность подключения к пылесосу Макита без адаптера

Быстрое крепление шлифовальной бумаги на липучке

Двойная изоляция токоведущих частей

Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 5030 предназначена для работы с деталями, которые имеют плоскую изогнутую поверхность. Двигатель мощностью 300 Вт и большая амплитуда колебаний в 2,8 мм позволят выполнить даже самую тяжелую работу. Оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения пылесоса, поэтому рабочая зона остается чистой. Эргономичный прорезиненный корпус гасит вибрацию, что позволяет более точно контролировать инструмент.