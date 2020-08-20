Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 5030, 300 Вт
Арт. Х11366
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|300
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Напряжение сети, В
|220
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- Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 5030 предназначена для работы с деталями, которые имеют плоскую изогнутую поверхность. Двигатель мощностью 300 Вт и большая амплитуда колебаний в 2,8 мм позволят выполнить даже самую тяжелую работу. Оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения пылесоса, поэтому рабочая зона остается чистой. Эргономичный прорезиненный корпус гасит вибрацию, что позволяет более точно контролировать инструмент.
Преимущества
- Пылеудаление через отвертсия опорной плиты - достаточно совместить отверстия подошвы и шлифлистов
- Прорезиненный защищенный от пыли выключатель
- Возможность подключения к пылесосу Макита без адаптера
- Быстрое крепление шлифовальной бумаги на липучке
- Двойная изоляция токоведущих частей