Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Makita GA 5030
4.5
71
4 909 ₽
7 290 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 5030
    Арт. Х11797
    4.5
    71
    Угловая шлифмашина Makita GA 5030
    Угловая шлифмашина Makita GA 5030
    Угловая шлифмашина Makita GA 5030
    Угловая шлифмашина Makita GA 5030
      Угловая шлифмашина Makita GA 5030
      Угловая шлифмашина Makita GA 5030
      Угловая шлифмашина Makita GA 5030
      Угловая шлифмашина Makita GA 5030

      Угловая шлифмашина Makita GA 5030

      • -2 381 ₽
      4 909 ₽
      7 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11797
      4.5
      71

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 381 ₽
      4 909 ₽
      7 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      8 120 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
      170 ₽
      5.0
      Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
      Защитные очки с дужками Champion C1008 (желтые)
      110 ₽
      5.0
      Защитные очки с дужками Champion C1008 (желтые)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      90 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
      80 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
      Угловая шлифмашина Hikoki G13SS2
      3 099 ₽
      3 470 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Hikoki G13SS2
      • -371 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
      Нет в наличии
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
      Смотреть
      Шлифмашина угловая DeWalt DWE 4151D4, с набором дисков
      Нет в наличии
      5.0
      Шлифмашина угловая DeWalt DWE 4151D4, с набором дисков
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita GA 5030 применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 720 Вт. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Малый диаметр корпуса обеспечивает надежный хват и удержание инструмента во время работы.

        Преимущества

        • Двойная защитная изоляция
        • Защита подшипников от пыли и строительного мусора
        • Угол наклона боковой рукоятки по отношению к корпусу редуктора увеличен на 10 градусов
        • Якорь и статор покрыты специальным лаком для защиты двигателя от пыли и долгого срока его службы
        • Металлический корпус редуктора
        • Небольшие габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной