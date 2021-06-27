Шлифмашина прямая Makita GD0800C

Преимущества шлифмашины Makita GD0800C

5 скоростей редуктора

Электронная регулировка числа оборотов

Защита двигателя от пыли

Плавный пуск

Стабилизация числа оборотов по технологии Super-Joint-System

Двойная защитная изоляция для безопасной работы

Система демпфирования (SJS) предотвращает отдачу инструмента

Комплектация

Прямая шлифмашина

Комплект гаечных ключей

Патрон цанговый

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Упаковка

Прямая шлифмашина Makita GD0800C имеет двигатель мощностью 750 Вт и комплектуется цангой размером 6 мм. Она поможет вам с зачисткой, шлифовкой и полировкой деталей и заготовок. Особенно удобно этим инструментом обрабатывать изделие изнутри или труднодоступную поверхность. Шлифмашина имеет 5-ступенчатую настройку скорости вращения оснастки и способна развивать скорость на холостом ходу до 28000 оборотов в минуту. Для работы на высоких оборотах предусмотрена система стабилизации инструмента. Она исключает отдачу во время работы на максимальных оборотах. Шлифовальная машина GD0800C безопасна в эксплуатации благодаря двойной изоляции электронных частей, защите их от пыли и плавному запуску двигателя. При перегреве щетки инструмента автоматически отключаются для защиты от изнашивания. Купить прямую шлифмашину GD0800C вы можете в один клик с доставкой в любой регион.