Шлифмашина прямая Makita GD0800C
Арт. Х11517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|заточка, гравирование, резка, шлифовка, полировка
- Прямая шлифмашина Makita GD0800C имеет двигатель мощностью 750 Вт и комплектуется цангой размером 6 мм. Она поможет вам с зачисткой, шлифовкой и полировкой деталей и заготовок. Особенно удобно этим инструментом обрабатывать изделие изнутри или труднодоступную поверхность. Шлифмашина имеет 5-ступенчатую настройку скорости вращения оснастки и способна развивать скорость на холостом ходу до 28000 оборотов в минуту. Для работы на высоких оборотах предусмотрена система стабилизации инструмента. Она исключает отдачу во время работы на максимальных оборотах. Шлифовальная машина GD0800C безопасна в эксплуатации благодаря двойной изоляции электронных частей, защите их от пыли и плавному запуску двигателя. При перегреве щетки инструмента автоматически отключаются для защиты от изнашивания. Купить прямую шлифмашину GD0800C вы можете в один клик с доставкой в любой регион.
Преимущества шлифмашины Makita GD0800C
- 5 скоростей редуктора
- Электронная регулировка числа оборотов
- Защита двигателя от пыли
- Плавный пуск
- Стабилизация числа оборотов по технологии Super-Joint-System
- Двойная защитная изоляция для безопасной работы
- Система демпфирования (SJS) предотвращает отдачу инструмента
Комплектация
- Прямая шлифмашина
- Комплект гаечных ключей
- Патрон цанговый
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка