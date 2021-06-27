Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина прямая Makita GD0800C
4.8
5
23 399 ₽
31 260 ₽
Прямые шлифовальные машины
    Шлифмашина прямая Makita GD0800C
    Арт. Х11517
    4.8
    5
    Шлифмашина прямая Makita GD0800C
    Шлифмашина прямая Makita GD0800C
    Шлифмашина прямая Makita GD0800C
    Шлифмашина прямая Makita GD0800C
    Шлифмашина прямая Makita GD0800C
    Шлифмашина прямая Makita GD0800C
    Шлифмашина прямая Makita GD0800C
    Шлифмашина прямая Makita GD0800C
    Шлифмашина прямая Makita GD0800C
      Шлифмашина прямая Makita GD0800C
      Шлифмашина прямая Makita GD0800C
      Шлифмашина прямая Makita GD0800C
      Шлифмашина прямая Makita GD0800C
      Шлифмашина прямая Makita GD0800C
      Шлифмашина прямая Makita GD0800C
      Шлифмашина прямая Makita GD0800C
      Шлифмашина прямая Makita GD0800C
      Шлифмашина прямая Makita GD0800C

      Шлифмашина прямая Makita GD0800C

      • -7 861 ₽
      23 399 ₽
      31 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11517
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		заточка, гравирование, резка, шлифовка, полировка
      Все характеристики
      • -7 861 ₽
      23 399 ₽
      31 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямая шлифмашина Makita GD0800C имеет двигатель мощностью 750 Вт и комплектуется цангой размером 6 мм. Она поможет вам с зачисткой, шлифовкой и полировкой деталей и заготовок. Особенно удобно этим инструментом обрабатывать изделие изнутри или труднодоступную поверхность. Шлифмашина имеет 5-ступенчатую настройку скорости вращения оснастки и способна развивать скорость на холостом ходу до 28000 оборотов в минуту. Для работы на высоких оборотах предусмотрена система стабилизации инструмента. Она исключает отдачу во время работы на максимальных оборотах. Шлифовальная машина GD0800C безопасна в эксплуатации благодаря двойной изоляции электронных частей, защите их от пыли и плавному запуску двигателя. При перегреве щетки инструмента автоматически отключаются для защиты от изнашивания. Купить прямую шлифмашину GD0800C вы можете в один клик с доставкой в любой регион.

        Преимущества шлифмашины Makita GD0800C

        • 5 скоростей редуктора
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Защита двигателя от пыли
        • Плавный пуск
        • Стабилизация числа оборотов по технологии Super-Joint-System
        • Двойная защитная изоляция для безопасной работы
        • Система демпфирования (SJS) предотвращает отдачу инструмента

        Комплектация

        • Прямая шлифмашина
        • Комплект гаечных ключей
        • Патрон цанговый
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Упаковка