Шлифмашина прямая Makita GD0810C
Арт. Х11618
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|заточка, резка, шлифовка
- Прямая шлифовальная машина Makita GD0810C используется для выравнивания, обработки, очистки труднодоступных поверхностей, выполненных из дерева или металла. Двигатель большой мощности обеспечивает качественную обработку материалов. Мотор и подшипники защищены от загрязнений. Легкий вес изделия и малые габариты способствуют продолжительной работе. При эксплуатации необходимо применять защитные очки и респиратор.
Преимущества
- Удобное использование. Инструмент имеет вытянутую форму и малый вес - им легко и удобно управлять
- Рукоятка выполнена с нескользящей поверхностью.
- Внутренняя обработка. Удлиненный шпиндель позволяет обрабатывать поверхности в труднодоступных местах
- В прямой шлифовальной машине Makita GD 0810 C предусмотрена защита мотора и подшипников от загрязнений
- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Ограничение пускового тока