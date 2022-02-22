Шлифмашина прямая Makita GD0810C

Преимущества

Удобное использование. Инструмент имеет вытянутую форму и малый вес - им легко и удобно управлять

Рукоятка выполнена с нескользящей поверхностью.

Внутренняя обработка. Удлиненный шпиндель позволяет обрабатывать поверхности в труднодоступных местах

В прямой шлифовальной машине Makita GD 0810 C предусмотрена защита мотора и подшипников от загрязнений

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа оборотов

Электронная система стабилизации

Ограничение пускового тока

Прямая шлифовальная машина Makita GD0810C используется для выравнивания, обработки, очистки труднодоступных поверхностей, выполненных из дерева или металла. Двигатель большой мощности обеспечивает качественную обработку материалов. Мотор и подшипники защищены от загрязнений. Легкий вес изделия и малые габариты способствуют продолжительной работе. При эксплуатации необходимо применять защитные очки и респиратор.