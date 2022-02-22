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Шлифмашина прямая Makita GD0810C
5.0
2
Найти аналог
Прямые шлифовальные машины
    Шлифмашина прямая Makita GD0810C
    Арт. Х11618
    5.0
    2
    Шлифмашина прямая Makita GD0810C
    Шлифмашина прямая Makita GD0810C
    Шлифмашина прямая Makita GD0810C
    Шлифмашина прямая Makita GD0810C
    Шлифмашина прямая Makita GD0810C
    Шлифмашина прямая Makita GD0810C
    Шлифмашина прямая Makita GD0810C
    Шлифмашина прямая Makita GD0810C
    Шлифмашина прямая Makita GD0810C
      Шлифмашина прямая Makita GD0810C
      Шлифмашина прямая Makita GD0810C
      Шлифмашина прямая Makita GD0810C
      Шлифмашина прямая Makita GD0810C
      Шлифмашина прямая Makita GD0810C
      Шлифмашина прямая Makita GD0810C
      Шлифмашина прямая Makita GD0810C
      Шлифмашина прямая Makita GD0810C
      Шлифмашина прямая Makita GD0810C

      Шлифмашина прямая Makita GD0810C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11618
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		заточка, резка, шлифовка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямая шлифовальная машина Makita GD0810C используется для выравнивания, обработки, очистки труднодоступных поверхностей, выполненных из дерева или металла. Двигатель большой мощности обеспечивает качественную обработку материалов. Мотор и подшипники защищены от загрязнений. Легкий вес изделия и малые габариты способствуют продолжительной работе. При эксплуатации необходимо применять защитные очки и респиратор.

        Преимущества

        • Удобное использование. Инструмент имеет вытянутую форму и малый вес - им легко и удобно управлять
        • Рукоятка выполнена с нескользящей поверхностью.  
        • Внутренняя обработка. Удлиненный шпиндель позволяет обрабатывать поверхности в труднодоступных местах
        • В прямой шлифовальной машине Makita GD 0810 C предусмотрена защита мотора и подшипников от загрязнений
        • Двойная защитная изоляция
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Электронная система стабилизации
        • Ограничение пускового тока