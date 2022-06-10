Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG

Когда нужен инструмент, который прослужит действительно долго, на помощь придет углошлифовальная машина Makita 9558. Это высокопрочный металлический корпус редуктора, двойная изоляция кабеля и защитный покров двигателя. Шпиндель шлифовальной машины оснащен блокировочным устройством, позволяющим легко менять диски. Инструмент также оборудован основной рукояткой небольшого диаметра, и дополнительной двухпозиционной рукоятью, что дает возможность для комфортного длительного использования. Эта ушм отличается удобством, ценовой доступностью, производительностью и простотой, поэтому модель Makita 9558 купить для работы с камнем и металлом будет практичным и выгодным решением.

Преимущества болгарки Makita 9558:

Защищенный редуктор;

Двойная обмотка кабеля;

Блокировка шпинделя;

Кожух защиты от пыли;

Дополнительная рукоятка.

Комплектация: