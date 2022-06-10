Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG
Арт. О00000005244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Когда нужен инструмент, который прослужит действительно долго, на помощь придет углошлифовальная машина Makita 9558. Это высокопрочный металлический корпус редуктора, двойная изоляция кабеля и защитный покров двигателя. Шпиндель шлифовальной машины оснащен блокировочным устройством, позволяющим легко менять диски. Инструмент также оборудован основной рукояткой небольшого диаметра, и дополнительной двухпозиционной рукоятью, что дает возможность для комфортного длительного использования. Эта ушм отличается удобством, ценовой доступностью, производительностью и простотой, поэтому модель Makita 9558 купить для работы с камнем и металлом будет практичным и выгодным решением.
Преимущества болгарки Makita 9558:
- Защищенный редуктор;
- Двойная обмотка кабеля;
- Блокировка шпинделя;
- Кожух защиты от пыли;
- Дополнительная рукоятка.
Комплектация:
- Угловая шлифмашина;
- Защитный кожух;
- Торцевой ключ;
- Боковая рукоятка;
- Опорный фланец;
- Зажимная гайка;
- Диск с вогнутым центром;
- Коробка.