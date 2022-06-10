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Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG
5.0
2
7 446 ₽
7 690 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG
    Арт. О00000005244
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG
    Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG
    Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG
    Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG
      Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG
      Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG
      Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG
      Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG

      Угловая шлифмашина Makita 9558 НPG

      • -244 ₽
      7 446 ₽
      7 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005244
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -244 ₽
      7 446 ₽
      7 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Когда нужен инструмент, который прослужит действительно долго, на помощь придет углошлифовальная машина Makita 9558. Это высокопрочный металлический корпус редуктора, двойная изоляция кабеля и защитный покров двигателя. Шпиндель шлифовальной машины оснащен блокировочным устройством, позволяющим легко менять диски. Инструмент также оборудован основной рукояткой небольшого диаметра, и дополнительной двухпозиционной рукоятью, что дает возможность для комфортного длительного использования. Эта ушм отличается удобством, ценовой доступностью, производительностью и простотой, поэтому модель Makita 9558 купить для работы с камнем и металлом будет практичным и выгодным решением.

        Преимущества болгарки Makita 9558:

        • Защищенный редуктор;
        • Двойная обмотка кабеля;
        • Блокировка шпинделя;
        • Кожух защиты от пыли;
        • Дополнительная рукоятка.

        Комплектация:

        • Угловая шлифмашина;
        • Защитный кожух;
        • Торцевой ключ;
        • Боковая рукоятка;
        • Опорный фланец;
        • Зажимная гайка;
        • Диск с вогнутым центром;
        • Коробка.