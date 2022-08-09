Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec

Преимущества

Вариоспид (V)-электроника позволяет оптимально настроить частоту колебаний подошвы под обрабатываемый материал

Регулировочное колесо для установки предельного числа оборотов

При установке включенной машины на обрабатываемую поверхность не образуются царапины и следы шлифовки, что удобно для обработки чувствительных к нажиму поверхностей - шлифмашина автоматически компенсирует чрезмерный начальный нажим (система Power Control System)

Пылезащищенный шариковый подшипник, установленные на прочном фланце из отлитого под давлением алюминия

Быстрое крепление шлифлистов на липучку

Встроенный пылеотсос с системой фильтрации Intec, допускающий многократную чистку

Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 325 Intec 600325500 предназначена для шлифования и полировки ровных и слегка выпуклых поверхностей: деревянных, металлических, пластиковых, стеклянных, а также камня и поверхностей, покрытых лаком. Система Power Control System не допускает образование царапин и следов шлифования при установке инструмента на поверхность. Шлифлисты крепятся на липучке и легко заменяются. Пылезащитные подшипники продлевают срок службы инструмента