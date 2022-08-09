Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
    Арт. Х11677
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
    Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
    Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
    Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
    Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
    Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
      Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
      Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
      Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
      Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
      Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
      Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec

      Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11677
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 325 Intec 600325500 предназначена для шлифования и полировки ровных и слегка выпуклых поверхностей: деревянных, металлических, пластиковых, стеклянных, а также камня и поверхностей, покрытых лаком. Система Power Control System не допускает образование царапин и следов шлифования при установке инструмента на поверхность. Шлифлисты крепятся на липучке и легко заменяются. Пылезащитные подшипники продлевают срок службы инструмента

        Преимущества

        • Вариоспид (V)-электроника позволяет оптимально настроить частоту колебаний подошвы под обрабатываемый материал
        • Регулировочное колесо для установки предельного числа оборотов
        • При установке включенной машины на обрабатываемую поверхность не образуются царапины и следы шлифовки, что удобно для обработки чувствительных к нажиму поверхностей - шлифмашина автоматически компенсирует чрезмерный начальный нажим (система Power Control System)
        • Пылезащищенный шариковый подшипник, установленные на прочном фланце из отлитого под давлением алюминия
        • Быстрое крепление шлифлистов на липучку
        • Встроенный пылеотсос с системой фильтрации Intec, допускающий многократную чистку