Шлифовальная машина Metabo SXE 325 Intec
Арт. Х11677
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|250
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 325 Intec 600325500 предназначена для шлифования и полировки ровных и слегка выпуклых поверхностей: деревянных, металлических, пластиковых, стеклянных, а также камня и поверхностей, покрытых лаком. Система Power Control System не допускает образование царапин и следов шлифования при установке инструмента на поверхность. Шлифлисты крепятся на липучке и легко заменяются. Пылезащитные подшипники продлевают срок службы инструмента
Преимущества
- Вариоспид (V)-электроника позволяет оптимально настроить частоту колебаний подошвы под обрабатываемый материал
- Регулировочное колесо для установки предельного числа оборотов
- При установке включенной машины на обрабатываемую поверхность не образуются царапины и следы шлифовки, что удобно для обработки чувствительных к нажиму поверхностей - шлифмашина автоматически компенсирует чрезмерный начальный нажим (система Power Control System)
- Пылезащищенный шариковый подшипник, установленные на прочном фланце из отлитого под давлением алюминия
- Быстрое крепление шлифлистов на липучку
- Встроенный пылеотсос с системой фильтрации Intec, допускающий многократную чистку