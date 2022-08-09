Шлифовальная машина Metabo W 8-125

Преимущества

Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Metabo W 8-125 600263500 обеспечивает надежную и комфортную работу

Надежная работа. Вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов шлифмашины

Безопасная смена оснастки. Для быстрой и безопасной замены шлифкругов инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя

Долговечный двигатель Metabo Marathon

Защитная решетка обмоток Metabo

Защита двигателя от пыли

Быстро переставляемый защитный кожух оснащен защитой от проворачивания

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы инструмента

Предохранительная муфта Metabo S-automatic

Самоотключающиеся угольные щетки с пылезащищенным корпусом

Кейс для хранения и переноски - в комплекте

Угловая шлифмашина Metabo W 8-125 600263500 используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах для шлифования и резки твердых материалов. Боковая рукоятка делает работу с инструментом более надежной и удобной. Шлифмашина оснащена долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 800 Вт. Инструмент комплектуется кейсом для хранения и переноски.