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Шлифовальная машина Metabo W 8-125
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Metabo W 8-125
    Арт. Х11670
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Metabo W 8-125

      Шлифовальная машина Metabo W 8-125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11670
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 8-125 600263500 используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах для шлифования и резки твердых материалов. Боковая рукоятка делает работу с инструментом более надежной и удобной. Шлифмашина оснащена долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 800 Вт. Инструмент комплектуется кейсом для хранения и переноски.

        Преимущества

        • Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Metabo W 8-125 600263500 обеспечивает надежную и комфортную работу
        • Надежная работа. Вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов шлифмашины
        • Безопасная смена оснастки. Для быстрой и безопасной замены шлифкругов инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя
        • Долговечный двигатель Metabo Marathon
        • Защитная решетка обмоток Metabo
        • Защита двигателя от пыли
        • Быстро переставляемый защитный кожух оснащен защитой от проворачивания
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы инструмента
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • Самоотключающиеся угольные щетки с пылезащищенным корпусом
        • Кейс для хранения и переноски - в комплекте