Шлифовальная машина Metabo W 8-125
Арт. Х11670
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo W 8-125 600263500 используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах для шлифования и резки твердых материалов. Боковая рукоятка делает работу с инструментом более надежной и удобной. Шлифмашина оснащена долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 800 Вт. Инструмент комплектуется кейсом для хранения и переноски.
Преимущества
- Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Metabo W 8-125 600263500 обеспечивает надежную и комфортную работу
- Надежная работа. Вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов шлифмашины
- Безопасная смена оснастки. Для быстрой и безопасной замены шлифкругов инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя
- Долговечный двигатель Metabo Marathon
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Защита двигателя от пыли
- Быстро переставляемый защитный кожух оснащен защитой от проворачивания
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы инструмента
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Самоотключающиеся угольные щетки с пылезащищенным корпусом
- Кейс для хранения и переноски - в комплекте