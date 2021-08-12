Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010

Преимущества

Надежный двигатель Metabo Marathon

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Metabo WQ 1000 Quick 620035010

Кожух - для защиты от пыли и искр

Кнопка включения фиксируется в положении старт

При износе угольных щеток происходит остановка двигателя, что минимизирует повреждение коллектора

Система Metabo Quick - для смены диска без помощи дополнительных приспособлений

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты пользователя и инструмента при заклинивании диска

Угловая шлифмашина Metabo WQ 1000 Quick 620035010 оснащен двигателем Metabo Marathon, который имеет запатентованную защиту от пыли. Отключающиеся угольные щетки увеличивают рабочий ресурс инструмента. Вероятность разрыва диска снижена до минимума за счет предохранительной муфты, которая мгновенно останавливает диск при его заклинивании/зажатии в материале.