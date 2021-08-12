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Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010
4.7
6
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010
    Арт. Х11803
    4.7
    6
    Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010
    Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010
    Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010
    Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010
    Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010
      Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010
      Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010
      Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010
      Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010
      Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010

      Угловая шлифмашина Metabo WQ1000 620035010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11803
      4.7
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WQ 1000 Quick 620035010 оснащен двигателем Metabo Marathon, который имеет запатентованную защиту от пыли. Отключающиеся угольные щетки увеличивают рабочий ресурс инструмента. Вероятность разрыва диска снижена до минимума за счет предохранительной муфты, которая мгновенно останавливает диск при его заклинивании/зажатии в материале.

        Преимущества

        • Надежный двигатель Metabo Marathon
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Metabo WQ 1000 Quick 620035010
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Кнопка включения фиксируется в положении старт
        • При износе угольных щеток происходит остановка двигателя, что минимизирует повреждение коллектора
        • Система Metabo Quick - для смены диска без помощи дополнительных приспособлений
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты пользователя и инструмента при заклинивании диска