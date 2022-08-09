Шлифовальная машина Prorab 7330
Арт. Х11776
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Ленточная шлифмашина PRORAB 7330 - мощный инструмент с высокой скоростью ленты 380мм/мин. Подходит для обработки ровных поверхностей различных материалов, например, снятия старой краски, выравнивания деревянных, бетонных полов, удаление лака с паркета, шлифовка зашпаклеванных стен. Данная модель оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения мешка для сбора пыли и защитой от непреднамеренного пуска. Корпус изготовлен из прочного пластика с металлической защитой редуктора и вентиляцией.
Преимущества
- Эргономика. Клавиша пуск находится на основной рукоятке, там же расположена и кнопка блокировки двигателя от непреднамеренного запуска
- Чистота на рабочем месте. Пылеотвод имеет возможность подключения мешка для сбора пыли, обеспечивая чистую работу в закрытом помещении
- Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в ленточной шлифмашине PRORAB 7330, охлаждая нагревательные элементы
- Надежность. Прочный металлический корпус защищает двигатель от механических повреждений и высоких температур
- Производительность. Скорость вращения ленты составляет 380 мм/мин, что обеспечивает высокий уровень обработки
- Пластиковый корпус дает легкость инструменту и надежную защиту от механических воздействий
- Основная рукоятка с прорезиненными накладками не скользит при использовании
- Обрабатывающая лента надежно крепится и натягивается специальным фиксатором
- Блокировка от непреднамеренного пуска уменьшает уровень случайного травматизма
- Пылесборный мешок в комплекте