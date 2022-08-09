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Шлифовальная машина Prorab 7330
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Шлифовальная машина Prorab 7330
    Арт. Х11776
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Prorab 7330
    Шлифовальная машина Prorab 7330
    Шлифовальная машина Prorab 7330
    Шлифовальная машина Prorab 7330
    Шлифовальная машина Prorab 7330
      Шлифовальная машина Prorab 7330
      Шлифовальная машина Prorab 7330
      Шлифовальная машина Prorab 7330
      Шлифовальная машина Prorab 7330
      Шлифовальная машина Prorab 7330

      Шлифовальная машина Prorab 7330

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11776
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная шлифмашина PRORAB 7330 - мощный инструмент с высокой скоростью ленты 380мм/мин. Подходит для обработки ровных поверхностей различных материалов, например, снятия старой краски, выравнивания деревянных, бетонных полов, удаление лака с паркета, шлифовка зашпаклеванных стен. Данная модель оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения мешка для сбора пыли и защитой от непреднамеренного пуска. Корпус изготовлен из прочного пластика с металлической защитой редуктора и вентиляцией.

        Преимущества

        • Эргономика. Клавиша пуск находится на основной рукоятке, там же расположена и кнопка блокировки двигателя от непреднамеренного запуска
        • Чистота на рабочем месте. Пылеотвод имеет возможность подключения мешка для сбора пыли, обеспечивая чистую работу в закрытом помещении
        • Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в ленточной шлифмашине PRORAB 7330, охлаждая нагревательные элементы
        • Надежность. Прочный металлический корпус защищает двигатель от механических повреждений и высоких температур
        • Производительность. Скорость вращения ленты составляет 380 мм/мин, что обеспечивает высокий уровень обработки
        • Пластиковый корпус дает легкость инструменту и надежную защиту от механических воздействий
        • Основная рукоятка с прорезиненными накладками не скользит при использовании
        • Обрабатывающая лента надежно крепится и натягивается специальным фиксатором
        • Блокировка от непреднамеренного пуска уменьшает уровень случайного травматизма
        • Пылесборный мешок в комплекте