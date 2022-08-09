Шлифовальная машина Prorab 7330

Преимущества

Эргономика. Клавиша пуск находится на основной рукоятке, там же расположена и кнопка блокировки двигателя от непреднамеренного запуска

Чистота на рабочем месте. Пылеотвод имеет возможность подключения мешка для сбора пыли, обеспечивая чистую работу в закрытом помещении

Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в ленточной шлифмашине PRORAB 7330, охлаждая нагревательные элементы

Надежность. Прочный металлический корпус защищает двигатель от механических повреждений и высоких температур

Производительность. Скорость вращения ленты составляет 380 мм/мин, что обеспечивает высокий уровень обработки

Пластиковый корпус дает легкость инструменту и надежную защиту от механических воздействий

Основная рукоятка с прорезиненными накладками не скользит при использовании

Обрабатывающая лента надежно крепится и натягивается специальным фиксатором

Блокировка от непреднамеренного пуска уменьшает уровень случайного травматизма

Пылесборный мешок в комплекте

Ленточная шлифмашина PRORAB 7330 - мощный инструмент с высокой скоростью ленты 380мм/мин. Подходит для обработки ровных поверхностей различных материалов, например, снятия старой краски, выравнивания деревянных, бетонных полов, удаление лака с паркета, шлифовка зашпаклеванных стен. Данная модель оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения мешка для сбора пыли и защитой от непреднамеренного пуска. Корпус изготовлен из прочного пластика с металлической защитой редуктора и вентиляцией.