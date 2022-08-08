Шлифовальная машина Prorab 9215K
Арт. Х11792
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина PRORAB 9215 K - это профессиональный инструмент для выполнения работ по зачистке или шлифованию бетонной и кирпичной поверхностей. Боковая ручка устанавливается в 3 положениях, что обеспечивает более комфортную работу оператора. Инструмент имеет функцию блокировки шпинделя. Кейс в комплекте упрощает хранение и транспортировку.
Преимущества
- Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9215 К может быть установлена в трех положениях для удобства работы
- Удобство транспортировки. Изделие поставляется в кейсе, что упрощает хранение и транспортировку
- Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов инструмента
- Эргономичная форма корпуса позволяет долго работать без усталости
- Кожух надежно закреплен, что гарантирует безопасность во время работы
- Рукоять с резиновыми вставками не скользит в руке