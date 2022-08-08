Шлифовальная машина Prorab 9215K

Преимущества

Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9215 К может быть установлена в трех положениях для удобства работы

Удобство транспортировки. Изделие поставляется в кейсе, что упрощает хранение и транспортировку

Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов инструмента

Эргономичная форма корпуса позволяет долго работать без усталости

Кожух надежно закреплен, что гарантирует безопасность во время работы

Рукоять с резиновыми вставками не скользит в руке

Угловая шлифовальная машина PRORAB 9215 K - это профессиональный инструмент для выполнения работ по зачистке или шлифованию бетонной и кирпичной поверхностей. Боковая ручка устанавливается в 3 положениях, что обеспечивает более комфортную работу оператора. Инструмент имеет функцию блокировки шпинделя. Кейс в комплекте упрощает хранение и транспортировку.