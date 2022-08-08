Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальная машина Prorab 9215K
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Prorab 9215K
    Арт. Х11792
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Prorab 9215K
    Шлифовальная машина Prorab 9215K
    Шлифовальная машина Prorab 9215K
    Шлифовальная машина Prorab 9215K
    Шлифовальная машина Prorab 9215K
      Шлифовальная машина Prorab 9215K
      Шлифовальная машина Prorab 9215K
      Шлифовальная машина Prorab 9215K
      Шлифовальная машина Prorab 9215K
      Шлифовальная машина Prorab 9215K

      Шлифовальная машина Prorab 9215K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11792
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина PRORAB 9215 K - это профессиональный инструмент для выполнения работ по зачистке или шлифованию бетонной и кирпичной поверхностей. Боковая ручка устанавливается в 3 положениях, что обеспечивает более комфортную работу оператора. Инструмент имеет функцию блокировки шпинделя. Кейс в комплекте упрощает хранение и транспортировку.

        Преимущества

        • Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9215 К может быть установлена в трех положениях для удобства работы
        • Удобство транспортировки. Изделие поставляется в кейсе, что упрощает хранение и транспортировку
        • Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов инструмента
        • Эргономичная форма корпуса позволяет долго работать без усталости
        • Кожух надежно закреплен, что гарантирует безопасность во время работы
        • Рукоять с резиновыми вставками не скользит в руке