Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальная машина Prorab 9235
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Prorab 9235
    Арт. Х11801
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Prorab 9235
    Шлифовальная машина Prorab 9235
    Шлифовальная машина Prorab 9235
    Шлифовальная машина Prorab 9235
    Шлифовальная машина Prorab 9235
    Шлифовальная машина Prorab 9235
      Шлифовальная машина Prorab 9235
      Шлифовальная машина Prorab 9235
      Шлифовальная машина Prorab 9235
      Шлифовальная машина Prorab 9235
      Шлифовальная машина Prorab 9235
      Шлифовальная машина Prorab 9235

      Шлифовальная машина Prorab 9235

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11801
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина PRORAB 9235 предназначена для обработки различных поверхностей, как в домашних условиях, так и в производственных. Инструмент работает с дисками до 125 мм. Данная модель оснащена электронной регулировкой оборотов для выбора оптимального режима работы. Опорная рукоятка покрыта ребристой резиной, что обеспечивает надежный хват. Инструмент выполнен из прочного пластика, который устойчив к перегревам и случайным падениям.

        Преимущества

        • Простота в обращении. Кнопка пуска находится на основной рукоятке, там же располагается переключатель от непреднамеренного пуска и регулировка оборотов - это облегчает эксплуатацию инструмента
        • Воздушное охлаждение. Вентиляционные отверстия регулируют поток воздуха в инструменте и защищают угловую шлифовальную машину PRORAB 9235 от перегрева во время работы
        • Быстрая замена диска. Кнопка блокировки шпинделя фиксирует диск при заклинивании и обеспечивает быструю смену оснастки
        • Безопасность. Специальный кожух уменьшает получение случайных травм оператора при эксплуатации с угловой шлифовальной машиной
        • Прочный пластиковый корпус устойчив к механическим и термическим воздействиям
        • Работа как в домашних, так и в производственных условиях
        • Автоматическая регулировка двигателя
        • Кнопка блокировки от случайного запуска двигателя
        • Прорезиненная рукоятка с пупырышками обеспечивает надежный хват даже мокрыми руками
        • Основная рукоятка имеет возможность поворота для облегчения работы в труднодоступных местах