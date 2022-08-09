Преимущества

Простота в обращении. Кнопка пуска находится на основной рукоятке, там же располагается переключатель от непреднамеренного пуска и регулировка оборотов - это облегчает эксплуатацию инструмента

Воздушное охлаждение. Вентиляционные отверстия регулируют поток воздуха в инструменте и защищают угловую шлифовальную машину PRORAB 9235 от перегрева во время работы

Быстрая замена диска. Кнопка блокировки шпинделя фиксирует диск при заклинивании и обеспечивает быструю смену оснастки

Безопасность. Специальный кожух уменьшает получение случайных травм оператора при эксплуатации с угловой шлифовальной машиной

Прочный пластиковый корпус устойчив к механическим и термическим воздействиям

Работа как в домашних, так и в производственных условиях

Автоматическая регулировка двигателя

Кнопка блокировки от случайного запуска двигателя

Прорезиненная рукоятка с пупырышками обеспечивает надежный хват даже мокрыми руками

Основная рукоятка имеет возможность поворота для облегчения работы в труднодоступных местах

Угловая шлифовальная машина PRORAB 9235 предназначена для обработки различных поверхностей, как в домашних условиях, так и в производственных. Инструмент работает с дисками до 125 мм. Данная модель оснащена электронной регулировкой оборотов для выбора оптимального режима работы. Опорная рукоятка покрыта ребристой резиной, что обеспечивает надежный хват. Инструмент выполнен из прочного пластика, который устойчив к перегревам и случайным падениям.