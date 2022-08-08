Преимущества

Удобство в управлении. Резиновые вставки на опорной рукоятке защищают инструмент от выскальзывания при работе и обеспечивают надежный хват

Безопасность. Специальный кожух на рабочей части угловой шлифовальной машины PRORAB 9415 обеспечивает защиту от случайных повреждений при эксплуатации

Простота использования. Кнопка пуска расположена по длине основной рукоятки, что обеспечивает точность и удобство работы

Быстрая замена оснастки. Блокировка шпинделя на корпусе даёт возможность быстро и безопасно заменить рабочий диск

Мощный двигатель позволит перерезать стальные трубы различного диаметра и размера

Переключатель от непреднамеренного пуска повышает безопасность при работе и уменьшает риск случайного травматизма

Вентиляционное охлаждение защищает от перегрузок и пыли

Присутствует возможность поворота основной рукоятки

Пластиковый корпус устойчив к термическому воздействию и механическим ударам

Угловая шлифовальная машина PRORAB 9415 - это инструмент профессионального класса. Он используется для шлифовки поверхности стен, камня и бетона. Благодаря мощному двигателю, можно резать металлические трубы различных размеров. Для безопасной замены диска, на данной модели предусмотрен шпиндель блокировки. Так же имеется защитная кнопка от случайного запуска для избежания травматизма. Удобная прорезиненная рукоятка защитит от выскальзывания инструмента при работе. Прочный пластиковый корпус устойчив к термическому воздействию и механическим ударам.