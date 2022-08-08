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Шлифовальная машина Prorab 9415
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Prorab 9415
    Арт. Х11795
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Prorab 9415

      Шлифовальная машина Prorab 9415

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11795
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина PRORAB 9415 - это инструмент профессионального класса. Он используется для шлифовки поверхности стен, камня и бетона. Благодаря мощному двигателю, можно резать металлические трубы различных размеров. Для безопасной замены диска, на данной модели предусмотрен шпиндель блокировки. Так же имеется защитная кнопка от случайного запуска для избежания травматизма. Удобная прорезиненная рукоятка защитит от выскальзывания инструмента при работе. Прочный пластиковый корпус устойчив к термическому воздействию и механическим ударам.

        Преимущества

        • Удобство в управлении. Резиновые вставки на опорной рукоятке защищают инструмент от выскальзывания при работе и обеспечивают надежный хват
        • Безопасность. Специальный кожух на рабочей части угловой шлифовальной машины PRORAB 9415 обеспечивает защиту от случайных повреждений при эксплуатации
        • Простота использования. Кнопка пуска расположена по длине основной рукоятки, что обеспечивает точность и удобство работы
        • Быстрая замена оснастки. Блокировка шпинделя на корпусе даёт возможность быстро и безопасно заменить рабочий диск
        • Мощный двигатель позволит перерезать стальные трубы различного диаметра и размера
        • Переключатель от непреднамеренного пуска повышает безопасность при работе и уменьшает риск случайного травматизма
        • Вентиляционное охлаждение защищает от перегрузок и пыли
        • Присутствует возможность поворота основной рукоятки
        • Пластиковый корпус устойчив к термическому воздействию и механическим ударам