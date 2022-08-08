Преимущества

Удобство в работе. Боковая рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9500 устанавливается в трех положениях и выполнена из нескользящего материала, что значительно повышает удобство работы

Простая замена оснастки. Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно менять оснастку инструмента

Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов инструмента. Это увеличивает срок службы шлифмашины

Поворотная D-образная ручка упрощает ведение работ в различных условиях

Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность

Легкий доступ к щеткам для быстрой их замены

Кожух надежно закреплен, что исключает возможность травмы

Предохранитель включателя предупреждает случайный запуск электромотора

Угловая шлифовальная машина PRORAB 9500 предназначена для резки и шлифовки твердых металлов. Боковая ручка устанавливается в 3 положениях. Предусмотрен легкий доступ к щеткам для их быстрой замены. На корпусе инструмента имеются отверстия, которые защищают двигатель от перегрева.