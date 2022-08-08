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Шлифовальная машина Prorab 9500
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Prorab 9500
    Арт. Х11740
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Prorab 9500
    Шлифовальная машина Prorab 9500
    Шлифовальная машина Prorab 9500
    Шлифовальная машина Prorab 9500
    Шлифовальная машина Prorab 9500
      Шлифовальная машина Prorab 9500
      Шлифовальная машина Prorab 9500
      Шлифовальная машина Prorab 9500
      Шлифовальная машина Prorab 9500
      Шлифовальная машина Prorab 9500

      Шлифовальная машина Prorab 9500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11740
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина PRORAB 9500 предназначена для резки и шлифовки твердых металлов. Боковая ручка устанавливается в 3 положениях. Предусмотрен легкий доступ к щеткам для их быстрой замены. На корпусе инструмента имеются отверстия, которые защищают двигатель от перегрева.

        Преимущества

        • Удобство в работе. Боковая рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9500 устанавливается в трех положениях и выполнена из нескользящего материала, что значительно повышает удобство работы
        • Простая замена оснастки. Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно менять оснастку инструмента
        • Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов инструмента. Это увеличивает срок службы шлифмашины
        • Поворотная D-образная ручка упрощает ведение работ в различных условиях
        • Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Легкий доступ к щеткам для быстрой их замены
        • Кожух надежно закреплен, что исключает возможность травмы
        • Предохранитель включателя предупреждает случайный запуск электромотора