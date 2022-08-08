Шлифовальная машина Prorab 9500
Арт. Х11740
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина PRORAB 9500 предназначена для резки и шлифовки твердых металлов. Боковая ручка устанавливается в 3 положениях. Предусмотрен легкий доступ к щеткам для их быстрой замены. На корпусе инструмента имеются отверстия, которые защищают двигатель от перегрева.
Преимущества
- Удобство в работе. Боковая рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9500 устанавливается в трех положениях и выполнена из нескользящего материала, что значительно повышает удобство работы
- Простая замена оснастки. Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно менять оснастку инструмента
- Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов инструмента. Это увеличивает срок службы шлифмашины
- Поворотная D-образная ручка упрощает ведение работ в различных условиях
- Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность
- Легкий доступ к щеткам для быстрой их замены
- Кожух надежно закреплен, что исключает возможность травмы
- Предохранитель включателя предупреждает случайный запуск электромотора