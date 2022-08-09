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Шлифовальная машина Prorab 9515
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Prorab 9515
    Арт. Х11796
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Prorab 9515

      Шлифовальная машина Prorab 9515

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х11796
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина PRORAB 9515 прекрасно подойдёт для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Особо мощный мотор значительно повышает производительность. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Диаметр диска составляет 230 мм.

        Преимущества

        • Удобная ручка. Рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9515 удобно лежит в руке и не скользит. Для удобства ее можно установить в одном из трех положений
        • Безопасная замена дисков. Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно менять оснастку
        • Эргономичная рукоять. Эргономично оформленная рукоять экономит усилия, что позволяет работать долгое время
        • Защита от перегрева двигателя. Вентиляционные отверстия защищают двигатель УШМ от перегревания
        • Особо мощный мотор 2400 Вт значительно повышает производительность
        • Низкопрофильный кожух позволяет вести работу в труднодоступных местах
        • Небольшие размеры упрощают хранение и транспортировку