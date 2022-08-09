Преимущества

Удобная ручка. Рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9515 удобно лежит в руке и не скользит. Для удобства ее можно установить в одном из трех положений

Безопасная замена дисков. Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно менять оснастку

Эргономичная рукоять. Эргономично оформленная рукоять экономит усилия, что позволяет работать долгое время

Защита от перегрева двигателя. Вентиляционные отверстия защищают двигатель УШМ от перегревания

Особо мощный мотор 2400 Вт значительно повышает производительность

Низкопрофильный кожух позволяет вести работу в труднодоступных местах

Небольшие размеры упрощают хранение и транспортировку

Угловая шлифовальная машина PRORAB 9515 прекрасно подойдёт для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Особо мощный мотор значительно повышает производительность. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Диаметр диска составляет 230 мм.