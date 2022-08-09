Шлифовальная машина Prorab 9515
Арт. Х11796
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина PRORAB 9515 прекрасно подойдёт для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Особо мощный мотор значительно повышает производительность. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Диаметр диска составляет 230 мм.
Преимущества
- Удобная ручка. Рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9515 удобно лежит в руке и не скользит. Для удобства ее можно установить в одном из трех положений
- Безопасная замена дисков. Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно менять оснастку
- Эргономичная рукоять. Эргономично оформленная рукоять экономит усилия, что позволяет работать долгое время
- Защита от перегрева двигателя. Вентиляционные отверстия защищают двигатель УШМ от перегревания
- Особо мощный мотор 2400 Вт значительно повышает производительность
- Низкопрофильный кожух позволяет вести работу в труднодоступных местах
- Небольшие размеры упрощают хранение и транспортировку