Шлифовальная машина Sturm AG 9015P
Арт. Х11494
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|7000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина STURM AG9015P предназначена для резки и шлифовки твердых материалов, камня, бетона и кирпича. Инструмент оснащен двигателем мощностью 1300 Вт и диском диаметром 150 мм. Боковая рукоятка (идет в комплекте) может быть установлена в двух позициях - для более удобной и надежной работы с инструментом.
Преимущества
- Экономия времени. Технический узел находится снаружи, что позволяет быстро и легко менять угольные щетки
- Удобство работы. Шлифмашина оснащена дополнительной рукояткой, которая может быть установлена в двух позициях
- Безопасность. Дополнительную безопасность обеспечивает кнопка, предохраняющая от непреднамеренного включения шлифмашины
- Компактные габариты и небольшой вес
- Более легкая и быстрая замена диска благодаря фиксации шпинделя
- Узкая основная рукоятка - для удобства удержания шлифмашины
- Надежный корпус редуктора
- Защитный кожух предохраняет оператора от искр и пыли
- Диаметр диска 150 мм позволяет делать более глубокие разрезы