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Шлифовальная машина Sturm AG 9015P
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Sturm AG 9015P
    Арт. Х11494
    Шлифовальная машина Sturm AG 9015P
    Шлифовальная машина Sturm AG 9015P
    Шлифовальная машина Sturm AG 9015P
    Шлифовальная машина Sturm AG 9015P
      Шлифовальная машина Sturm AG 9015P
      Шлифовальная машина Sturm AG 9015P
      Шлифовальная машина Sturm AG 9015P
      Шлифовальная машина Sturm AG 9015P

      Шлифовальная машина Sturm AG 9015P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11494

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		7000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина STURM AG9015P предназначена для резки и шлифовки твердых материалов, камня, бетона и кирпича. Инструмент оснащен двигателем мощностью 1300 Вт и диском диаметром 150 мм. Боковая рукоятка (идет в комплекте) может быть установлена в двух позициях - для более удобной и надежной работы с инструментом.

        Преимущества

        • Экономия времени. Технический узел находится снаружи, что позволяет быстро и легко менять угольные щетки
        • Удобство работы. Шлифмашина оснащена дополнительной рукояткой, которая может быть установлена в двух позициях
        • Безопасность. Дополнительную безопасность обеспечивает кнопка, предохраняющая от непреднамеренного включения шлифмашины
        • Компактные габариты и небольшой вес
        • Более легкая и быстрая замена диска благодаря фиксации шпинделя
        • Узкая основная рукоятка - для удобства удержания шлифмашины
        • Надежный корпус редуктора
        • Защитный кожух предохраняет оператора от искр и пыли
        • Диаметр диска 150 мм позволяет делать более глубокие разрезы