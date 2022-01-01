Шлифовальная машина Sturm AG 9015P

Преимущества

Экономия времени. Технический узел находится снаружи, что позволяет быстро и легко менять угольные щетки

Удобство работы. Шлифмашина оснащена дополнительной рукояткой, которая может быть установлена в двух позициях

Безопасность. Дополнительную безопасность обеспечивает кнопка, предохраняющая от непреднамеренного включения шлифмашины

Компактные габариты и небольшой вес

Более легкая и быстрая замена диска благодаря фиксации шпинделя

Узкая основная рукоятка - для удобства удержания шлифмашины

Надежный корпус редуктора

Защитный кожух предохраняет оператора от искр и пыли

Диаметр диска 150 мм позволяет делать более глубокие разрезы

Угловая шлифмашина STURM AG9015P предназначена для резки и шлифовки твердых материалов, камня, бетона и кирпича. Инструмент оснащен двигателем мощностью 1300 Вт и диском диаметром 150 мм. Боковая рукоятка (идет в комплекте) может быть установлена в двух позициях - для более удобной и надежной работы с инструментом.