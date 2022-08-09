Полировальная машина Sturm AG918CP
Арт. Х11238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Резьба шпинделя
|M14
- Полировальная машина Sturm AG918CP предназначена для финишной полировки поверхностей. Регулировка частоты вращения диска позволит выбрать нужную в зависимости от обрабатываемого материала. Для полировки используются круги диаметром 180 мм. Для замены круга предусмотрена фиксация шпинделя. Пылезащищенный электропривод продлит срок службы инструмента.
Преимущества
- Рука не скользит. Удобная дугообразная передняя рукоятка с защитой от скольжения
- Легкость контроля. Рукоятка полировальной машины Sturm AG918CP имеет кнопки управления и прорезиненный корпус для надежного захвата
- Надежность конструкции. Корпус редуктора выполнен из литого алюминия
- Корпус с повышенной степенью пылезащиты
- Фиксация шпинделя для быстрой замены оснастки
- Электронная регулировка частоты вращения
- Блокировка кнопки включения в положении "ВКЛ" для продолжительных работ
- Легкая замена угольных щеток