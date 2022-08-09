Преимущества

Рука не скользит. Удобная дугообразная передняя рукоятка с защитой от скольжения

Легкость контроля. Рукоятка полировальной машины Sturm AG918CP имеет кнопки управления и прорезиненный корпус для надежного захвата

Надежность конструкции. Корпус редуктора выполнен из литого алюминия

Корпус с повышенной степенью пылезащиты

Фиксация шпинделя для быстрой замены оснастки

Электронная регулировка частоты вращения

Блокировка кнопки включения в положении "ВКЛ" для продолжительных работ

Легкая замена угольных щеток

Полировальная машина Sturm AG918CP предназначена для финишной полировки поверхностей. Регулировка частоты вращения диска позволит выбрать нужную в зависимости от обрабатываемого материала. Для полировки используются круги диаметром 180 мм. Для замены круга предусмотрена фиксация шпинделя. Пылезащищенный электропривод продлит срок службы инструмента.