Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полировальная машина Sturm AG918CP
5.0
1
Найти аналог
Полировальные машины
    Полировальная машина Sturm AG918CP
    Арт. Х11238
    5.0
    1
    Полировальная машина Sturm AG918CP
    Полировальная машина Sturm AG918CP
    Полировальная машина Sturm AG918CP
    Полировальная машина Sturm AG918CP
    Полировальная машина Sturm AG918CP
      Полировальная машина Sturm AG918CP
      Полировальная машина Sturm AG918CP
      Полировальная машина Sturm AG918CP
      Полировальная машина Sturm AG918CP
      Полировальная машина Sturm AG918CP

      Полировальная машина Sturm AG918CP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11238
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Резьба шпинделя
      		M14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Полировальная машина Sturm AG918CP предназначена для финишной полировки поверхностей. Регулировка частоты вращения диска позволит выбрать нужную в зависимости от обрабатываемого материала. Для полировки используются круги диаметром 180 мм. Для замены круга предусмотрена фиксация шпинделя. Пылезащищенный электропривод продлит срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Рука не скользит. Удобная дугообразная передняя рукоятка с защитой от скольжения
        • Легкость контроля. Рукоятка полировальной машины Sturm AG918CP имеет кнопки управления и прорезиненный корпус для надежного захвата
        • Надежность конструкции. Корпус редуктора выполнен из литого алюминия
        • Корпус с повышенной степенью пылезащиты
        • Фиксация шпинделя для быстрой замены оснастки
        • Электронная регулировка частоты вращения
        • Блокировка кнопки включения в положении "ВКЛ" для продолжительных работ
        • Легкая замена угольных щеток