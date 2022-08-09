Шлифовальная машина Sturm AG 9512

Преимущества

Безопасная замена диска. Кнопка фиксации шпинделя для быстрой и безопасной замены рабочих дисков

Удобное управление. Дополнительная рукоятка с возможностью установки в 2-х позициях - слева или справа

Надежный корпус из ударопрочного и термостойкого пластика

Редуктор из литого алюминия

Блокировка пусковой кнопки

Быстрая замена угольных щеток

Угловая шлифмашина Sturm AG9512 - высокопроизводительный электроинструмент. Применяется для работ по обдирке, очистке, шлифовке и резке материалов из камня, мрамора, бетона и металла. Укомплектован мощным асинхронным двигателем на 750 Вт, с частотой вращения холостого хода 11000 об/мин. Рабочий элемент - диск диаметром 125 мм. Для безопасной замены диска предусмотрена фиксация шпинделя.