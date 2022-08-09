Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальная машина Sturm AG 9512
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Sturm AG 9512
    Арт. Х11748
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Sturm AG 9512
    Шлифовальная машина Sturm AG 9512
    Шлифовальная машина Sturm AG 9512
    Шлифовальная машина Sturm AG 9512
    Шлифовальная машина Sturm AG 9512
    Шлифовальная машина Sturm AG 9512
      Шлифовальная машина Sturm AG 9512
      Шлифовальная машина Sturm AG 9512
      Шлифовальная машина Sturm AG 9512
      Шлифовальная машина Sturm AG 9512
      Шлифовальная машина Sturm AG 9512
      Шлифовальная машина Sturm AG 9512

      Шлифовальная машина Sturm AG 9512

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11748
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Sturm AG9512 - высокопроизводительный электроинструмент. Применяется для работ по обдирке, очистке, шлифовке и резке материалов из камня, мрамора, бетона и металла. Укомплектован мощным асинхронным двигателем на 750 Вт, с частотой вращения холостого хода 11000 об/мин. Рабочий элемент - диск диаметром 125 мм. Для безопасной замены диска предусмотрена фиксация шпинделя.

        Преимущества

        • Безопасная замена диска. Кнопка фиксации шпинделя для быстрой и безопасной замены рабочих дисков
        • Удобное управление. Дополнительная рукоятка с возможностью установки в 2-х позициях - слева или справа
        • Надежный корпус из ударопрочного и термостойкого пластика
        • Редуктор из литого алюминия
        • Блокировка пусковой кнопки
        • Быстрая замена угольных щеток