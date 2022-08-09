Шлифовальная машина Sturm AG 9512
Арт. Х11748
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Sturm AG9512 - высокопроизводительный электроинструмент. Применяется для работ по обдирке, очистке, шлифовке и резке материалов из камня, мрамора, бетона и металла. Укомплектован мощным асинхронным двигателем на 750 Вт, с частотой вращения холостого хода 11000 об/мин. Рабочий элемент - диск диаметром 125 мм. Для безопасной замены диска предусмотрена фиксация шпинделя.
Преимущества
- Безопасная замена диска. Кнопка фиксации шпинделя для быстрой и безопасной замены рабочих дисков
- Удобное управление. Дополнительная рукоятка с возможностью установки в 2-х позициях - слева или справа
- Надежный корпус из ударопрочного и термостойкого пластика
- Редуктор из литого алюминия
- Блокировка пусковой кнопки
- Быстрая замена угольных щеток