Шлифовальная машина Sturm AG 9512V

Преимущества

Удобный захват. Дополнительная боковая двухпозиционная рукоятка угловой шлифмашины Sturm AG9512V - удобство работы как правшам, так и левшам

Быстрая смена оснастки. Кнопка фиксации шпинделя для быстрой замены рабочих дисков

Электронная регулировка оборотов

Блокировка включения

2-х метровый силовой кабель

Угловая шлифмашина Sturm AG9512V – инструмент, используемый для всех видов шлифовальных и обдирочных работ, а также для резки камня и металла. Укомплектован электродвигателем номинальной мощностью 1200 Вт с регулируемой скоростью холостого хода – 5000-11000 об/мин. Число оборотов регулируется электроникой. В качестве рабочей насадки используется абразивный диск диаметром не более 125 мм. Для быстрой и безопасной замены диска предусмотрена фиксация шпинделя.