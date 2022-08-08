Шлифовальная машина Sturm AG 9512V
Арт. Х11749
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Sturm AG9512V – инструмент, используемый для всех видов шлифовальных и обдирочных работ, а также для резки камня и металла. Укомплектован электродвигателем номинальной мощностью 1200 Вт с регулируемой скоростью холостого хода – 5000-11000 об/мин. Число оборотов регулируется электроникой. В качестве рабочей насадки используется абразивный диск диаметром не более 125 мм. Для быстрой и безопасной замены диска предусмотрена фиксация шпинделя.
Преимущества
- Удобный захват. Дополнительная боковая двухпозиционная рукоятка угловой шлифмашины Sturm AG9512V - удобство работы как правшам, так и левшам
- Быстрая смена оснастки. Кнопка фиксации шпинделя для быстрой замены рабочих дисков
- Электронная регулировка оборотов
- Блокировка включения
- 2-х метровый силовой кабель