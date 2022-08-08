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Шлифовальная машина Sturm AG 9512V
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Sturm AG 9512V
    Арт. Х11749
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Sturm AG 9512V
    Шлифовальная машина Sturm AG 9512V
      Шлифовальная машина Sturm AG 9512V
      Шлифовальная машина Sturm AG 9512V

      Шлифовальная машина Sturm AG 9512V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11749
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Sturm AG9512V – инструмент, используемый для всех видов шлифовальных и обдирочных работ, а также для резки камня и металла. Укомплектован электродвигателем номинальной мощностью 1200 Вт с регулируемой скоростью холостого хода – 5000-11000 об/мин. Число оборотов регулируется электроникой. В качестве рабочей насадки используется абразивный диск диаметром не более 125 мм. Для быстрой и безопасной замены диска предусмотрена фиксация шпинделя.

        Преимущества

        • Удобный захват. Дополнительная боковая двухпозиционная рукоятка угловой шлифмашины Sturm AG9512V - удобство работы как правшам, так и левшам
        • Быстрая смена оснастки. Кнопка фиксации шпинделя для быстрой замены рабочих дисков
        • Электронная регулировка оборотов
        • Блокировка включения
        • 2-х метровый силовой кабель