Шлифовальная машина Sturm AG 9513P
Арт. Х11824
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина STURM AG9513P относится к профессиональной серии инструментов и используется для обработки металлических изделий (резка, шлифовка, полировка). Выделяется увеличенной в 3 раза работой на отказ - инструмент прослужит длительный срок службы. Предусмотрена блокировка шпинделя для быстрой и безопасной замены пильного диска. В конструкции машинки используются подшипники NSK японского производства для увеличения ее срока эксплуатации.
Преимущества
- Работа двумя руками. Дополнительная виброгасящая рукоятка может быть установлена в трех различных позициях для удобной работы в труднодоступных местах
- Длительный срок службы. Металлический корпус редуктора защищает внутренние узлы от повреждений
- Удобный захват. Рукоятка угловой шлифовальной машины STURM AG9513P имеет удобую для захвата форму
- Быстрая замена угольных щеток. Заменить угольные щетки не составит труда - необходимо лишь снять сервисную крышку
- Безопасная замена пильного диска. Предусмотрена блокировка шпинделя для безопасной и быстрой замены пильного диска
- Компактный корпус
- Металлический кожух диска для безопасности оператора во время работы
- Блокировка пуска для малой утомляемости при длительной работе
- Машинная обмотка ротора
- Подшипники NSK для увеличения срока службы машинки
- Увеличенная в 3 раза работа на отказ