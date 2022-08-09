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Шлифовальная машина Sturm AG 9513P
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Sturm AG 9513P
    Арт. Х11824
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Sturm AG 9513P
    Шлифовальная машина Sturm AG 9513P
      Шлифовальная машина Sturm AG 9513P
      Шлифовальная машина Sturm AG 9513P

      Шлифовальная машина Sturm AG 9513P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11824
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина STURM AG9513P относится к профессиональной серии инструментов и используется для обработки металлических изделий (резка, шлифовка, полировка). Выделяется увеличенной в 3 раза работой на отказ - инструмент прослужит длительный срок службы. Предусмотрена блокировка шпинделя для быстрой и безопасной замены пильного диска. В конструкции машинки используются подшипники NSK японского производства для увеличения ее срока эксплуатации.

        Преимущества

        • Работа двумя руками. Дополнительная виброгасящая рукоятка может быть установлена в трех различных позициях для удобной работы в труднодоступных местах
        • Длительный срок службы. Металлический корпус редуктора защищает внутренние узлы от повреждений
        • Удобный захват. Рукоятка угловой шлифовальной машины STURM AG9513P имеет удобую для захвата форму
        • Быстрая замена угольных щеток. Заменить угольные щетки не составит труда - необходимо лишь снять сервисную крышку
        • Безопасная замена пильного диска. Предусмотрена блокировка шпинделя для безопасной и быстрой замены пильного диска
        • Компактный корпус
        • Металлический кожух диска для безопасности оператора во время работы
        • Блокировка пуска для малой утомляемости при длительной работе
        • Машинная обмотка ротора
        • Подшипники NSK для увеличения срока службы машинки
        • Увеличенная в 3 раза работа на отказ