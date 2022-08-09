Шлифовальная машина Sturm AG 9513P

Преимущества

Работа двумя руками. Дополнительная виброгасящая рукоятка может быть установлена в трех различных позициях для удобной работы в труднодоступных местах

Длительный срок службы. Металлический корпус редуктора защищает внутренние узлы от повреждений

Удобный захват. Рукоятка угловой шлифовальной машины STURM AG9513P имеет удобую для захвата форму

Быстрая замена угольных щеток. Заменить угольные щетки не составит труда - необходимо лишь снять сервисную крышку

Безопасная замена пильного диска. Предусмотрена блокировка шпинделя для безопасной и быстрой замены пильного диска

Компактный корпус

Металлический кожух диска для безопасности оператора во время работы

Блокировка пуска для малой утомляемости при длительной работе

Машинная обмотка ротора

Подшипники NSK для увеличения срока службы машинки

Увеличенная в 3 раза работа на отказ

Угловая шлифовальная машина STURM AG9513P относится к профессиональной серии инструментов и используется для обработки металлических изделий (резка, шлифовка, полировка). Выделяется увеличенной в 3 раза работой на отказ - инструмент прослужит длительный срок службы. Предусмотрена блокировка шпинделя для быстрой и безопасной замены пильного диска. В конструкции машинки используются подшипники NSK японского производства для увеличения ее срока эксплуатации.