Шлифовальная машина Sturm OS8016

Преимущества

Надежное крепление. Шлифовальный лист крепится с помощью зажимов

Режим постоянства включения. Делает эксплуатацию инструмента удобной и непрерывной

Эргономичная рукоятка. Обеспечит надежный хват рукой и легкое управление инструментом

Сопротивляемость перегрузкам. Инструмент не перегреется, благодаря отводу тепла и вентиляционным отверстиям

Чистая работа. Возможность подключения к пылесосу и соблюдения чистоты на рабочем месте

Простое обслуживание

Эргономичный дизайн

Вибрационная финишная шлифмашина Sturm OS8016 предназначена для бытового использования. Легкое управление и неплохие техический характеристики обеспечивают простую работу по финишной отделке. За счет пылеотвода, рабочая поверхность всегда остается чистой. Замена шлифовальных листов происходит просто и удобно.