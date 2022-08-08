Шлифовальная машина Sturm OS8016
Арт. Х11331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер абразивной бумаги, мм
|93x230
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Ширина рабочей поверхности, мм
|90
- Вибрационная финишная шлифмашина Sturm OS8016 предназначена для бытового использования. Легкое управление и неплохие техический характеристики обеспечивают простую работу по финишной отделке. За счет пылеотвода, рабочая поверхность всегда остается чистой. Замена шлифовальных листов происходит просто и удобно.
Преимущества
- Надежное крепление. Шлифовальный лист крепится с помощью зажимов
- Режим постоянства включения. Делает эксплуатацию инструмента удобной и непрерывной
- Эргономичная рукоятка. Обеспечит надежный хват рукой и легкое управление инструментом
- Сопротивляемость перегрузкам. Инструмент не перегреется, благодаря отводу тепла и вентиляционным отверстиям
- Чистая работа. Возможность подключения к пылесосу и соблюдения чистоты на рабочем месте
- Простое обслуживание
- Эргономичный дизайн