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Шлифовальная машина Sturm OS8016
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифовальная машина Sturm OS8016
    Арт. Х11331
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Sturm OS8016
    Шлифовальная машина Sturm OS8016
    Шлифовальная машина Sturm OS8016
    Шлифовальная машина Sturm OS8016
    Шлифовальная машина Sturm OS8016
    Шлифовальная машина Sturm OS8016
      Шлифовальная машина Sturm OS8016
      Шлифовальная машина Sturm OS8016
      Шлифовальная машина Sturm OS8016
      Шлифовальная машина Sturm OS8016
      Шлифовальная машина Sturm OS8016
      Шлифовальная машина Sturm OS8016

      Шлифовальная машина Sturm OS8016

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11331
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x230
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная финишная шлифмашина Sturm OS8016 предназначена для бытового использования. Легкое управление и неплохие техический характеристики обеспечивают простую работу по финишной отделке. За счет пылеотвода, рабочая поверхность всегда остается чистой. Замена шлифовальных листов происходит просто и удобно.

        Преимущества

        • Надежное крепление. Шлифовальный лист крепится с помощью зажимов
        • Режим постоянства включения. Делает эксплуатацию инструмента удобной и непрерывной
        • Эргономичная рукоятка. Обеспечит надежный хват рукой и легкое управление инструментом
        • Сопротивляемость перегрузкам. Инструмент не перегреется, благодаря отводу тепла и вентиляционным отверстиям
        • Чистая работа. Возможность подключения к пылесосу и соблюдения чистоты на рабочем месте
        • Простое обслуживание
        • Эргономичный дизайн