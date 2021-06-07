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Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
3.2
5
4 050 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030
    Арт. Х11728
    3.2
    5
    Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
    Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
    Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
    Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
    Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
    Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
    Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
    Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
    Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
    Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
      Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
      Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
      Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
      Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
      Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
      Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
      Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
      Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
      Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)
      Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)

      Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030

      4 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11728
      3.2
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x280
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		115
      Все характеристики
      4 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вибрационная финишная шлифмашина Sturm OS8030 представляет собой хороший инструмент для выполнения бытовых работ. Наличие фиксатора кнопки включения, длительная непрерывная работа становится удовольствием. Инструмент предназначен для общих и финишных отделочных работ.

        Преимущества

        • Практичная модель с высокой производительностью и оптимальным управлением для бережного шлифования плоских поверхностей
        • Точная обработка материала благодаря электронной системе предварительного выбора и регулировки скорости хода для шлифования с учётом свойств обрабатываемого материала
        • Высокопроизводительный двигатель обеспечивает ровное поступательное ведение инструмента и позволяет уверенно производить обработку деревянных и металлических поверхностей с достойным качеством
        • Безопасный влагостойкий выключатель с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает мгновенное отключение инструмента одним нажатием при необходимости
        • Контроль скорости хода усилием нажатия на клавишу выключателя позволяет повысить качество выполнения рабочих операций
        • Предварительная установка частоты колебаний платформы с помощью регулировочного колеса обеспечивает точную настройку инструмента для работы с различными материалами
        • Опорная платформа из литого алюминия обеспечивает максимальное прилегание шлифовального элемента к обрабатываемой плоскости для достижения идеального результата
        • Практичный выступ платформы за пределы корпуса с трёх сторон позволяет осуществлять ровное шлифование в труднодоступных местах
        • Система крепления шлифовальных листов с помощью зажимного рычага для простой и удобной замены экономит время операций и повышает производительность
        • Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом
        • Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и улучшенная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
        • Удвоенное лакирование обмотки повышает ресурс электродвигателя
        • Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ
        • Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель, сохраняющий свою эластичность при низких температурах, обеспечивает надежное питание в любых условиях
        • Пылесборник, собирающий образующиеся опилки и дополнительная возможность подключения к пылесосу улучшают условия труда