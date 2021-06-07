Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)

Преимущества

Практичная модель с высокой производительностью и оптимальным управлением для бережного шлифования плоских поверхностей

Точная обработка материала благодаря электронной системе предварительного выбора и регулировки скорости хода для шлифования с учётом свойств обрабатываемого материала

Высокопроизводительный двигатель обеспечивает ровное поступательное ведение инструмента и позволяет уверенно производить обработку деревянных и металлических поверхностей с достойным качеством

Безопасный влагостойкий выключатель с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает мгновенное отключение инструмента одним нажатием при необходимости

Контроль скорости хода усилием нажатия на клавишу выключателя позволяет повысить качество выполнения рабочих операций

Предварительная установка частоты колебаний платформы с помощью регулировочного колеса обеспечивает точную настройку инструмента для работы с различными материалами

Опорная платформа из литого алюминия обеспечивает максимальное прилегание шлифовального элемента к обрабатываемой плоскости для достижения идеального результата

Практичный выступ платформы за пределы корпуса с трёх сторон позволяет осуществлять ровное шлифование в труднодоступных местах

Система крепления шлифовальных листов с помощью зажимного рычага для простой и удобной замены экономит время операций и повышает производительность

Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом

Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и улучшенная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы

Удвоенное лакирование обмотки повышает ресурс электродвигателя

Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ

Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель, сохраняющий свою эластичность при низких температурах, обеспечивает надежное питание в любых условиях

Пылесборник, собирающий образующиеся опилки и дополнительная возможность подключения к пылесосу улучшают условия труда

Вибрационная финишная шлифмашина Sturm OS8030 представляет собой хороший инструмент для выполнения бытовых работ. Наличие фиксатора кнопки включения, длительная непрерывная работа становится удовольствием. Инструмент предназначен для общих и финишных отделочных работ.