Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030 (мощность инструмента 300 Вт)

Вибрационная шлифовальная машина Sturm OS8030
Арт. Х11728
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x280
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Ширина рабочей поверхности, мм
|115
- Вибрационная финишная шлифмашина Sturm OS8030 представляет собой хороший инструмент для выполнения бытовых работ. Наличие фиксатора кнопки включения, длительная непрерывная работа становится удовольствием. Инструмент предназначен для общих и финишных отделочных работ.
Преимущества
- Практичная модель с высокой производительностью и оптимальным управлением для бережного шлифования плоских поверхностей
- Точная обработка материала благодаря электронной системе предварительного выбора и регулировки скорости хода для шлифования с учётом свойств обрабатываемого материала
- Высокопроизводительный двигатель обеспечивает ровное поступательное ведение инструмента и позволяет уверенно производить обработку деревянных и металлических поверхностей с достойным качеством
- Безопасный влагостойкий выключатель с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает мгновенное отключение инструмента одним нажатием при необходимости
- Контроль скорости хода усилием нажатия на клавишу выключателя позволяет повысить качество выполнения рабочих операций
- Предварительная установка частоты колебаний платформы с помощью регулировочного колеса обеспечивает точную настройку инструмента для работы с различными материалами
- Опорная платформа из литого алюминия обеспечивает максимальное прилегание шлифовального элемента к обрабатываемой плоскости для достижения идеального результата
- Практичный выступ платформы за пределы корпуса с трёх сторон позволяет осуществлять ровное шлифование в труднодоступных местах
- Система крепления шлифовальных листов с помощью зажимного рычага для простой и удобной замены экономит время операций и повышает производительность
- Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом
- Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и улучшенная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
- Удвоенное лакирование обмотки повышает ресурс электродвигателя
- Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ
- Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель, сохраняющий свою эластичность при низких температурах, обеспечивает надежное питание в любых условиях
- Пылесборник, собирающий образующиеся опилки и дополнительная возможность подключения к пылесосу улучшают условия труда