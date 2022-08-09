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Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R
    Арт. Х11296
    5.0
    1
    Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R
    Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R
    Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R
    Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R
      Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R
      Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R
      Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R
      Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R

      Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11296
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифовальная машина Штурм OS8150R - отличный инструмент для удаления лакокрасочных покрытий и зачистки поверхностей. Номинальная потребляемая мощность шлифмашины 450 Вт, при этом частота колебания платформы регулируется электроникой в пределах 6000-10000. Диаметр подошвы 125 мм, шлифшкурка крепится к подошве при помощи липучки.

        Преимущества

        • Надежная дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка с регулируемым углом наклона обеспечивает удобную работу даже на сложных участках
        • Система пылеотвода. В шлифмашине предусмотрен патрубок для подключения пылесоса или пылесборника для сбора абразивной пыли
        • Удобное управление. Шлифмашина легко управляется благодаря клавише пуска прямо на рукоятке инструмента. Регулировка частоты колебания изменяется различной степенью нажатия на пусковую кнопку. Для продолжительной непрерывной работы предусмотрена фиксация пуска
        • Инструмент для финишной шлифовки
        • Легкое крепление шлифшкурки при помощи липучки