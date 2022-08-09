Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R
Арт. Х11296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Эксцентриковая шлифовальная машина Штурм OS8150R - отличный инструмент для удаления лакокрасочных покрытий и зачистки поверхностей. Номинальная потребляемая мощность шлифмашины 450 Вт, при этом частота колебания платформы регулируется электроникой в пределах 6000-10000. Диаметр подошвы 125 мм, шлифшкурка крепится к подошве при помощи липучки.
Преимущества
- Надежная дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка с регулируемым углом наклона обеспечивает удобную работу даже на сложных участках
- Система пылеотвода. В шлифмашине предусмотрен патрубок для подключения пылесоса или пылесборника для сбора абразивной пыли
- Удобное управление. Шлифмашина легко управляется благодаря клавише пуска прямо на рукоятке инструмента. Регулировка частоты колебания изменяется различной степенью нажатия на пусковую кнопку. Для продолжительной непрерывной работы предусмотрена фиксация пуска
- Инструмент для финишной шлифовки
- Легкое крепление шлифшкурки при помощи липучки