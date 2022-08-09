Эксцентриковая шлифовальная машина Sturm OS8150R

Преимущества

Надежная дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка с регулируемым углом наклона обеспечивает удобную работу даже на сложных участках

Система пылеотвода. В шлифмашине предусмотрен патрубок для подключения пылесоса или пылесборника для сбора абразивной пыли

Удобное управление. Шлифмашина легко управляется благодаря клавише пуска прямо на рукоятке инструмента. Регулировка частоты колебания изменяется различной степенью нажатия на пусковую кнопку. Для продолжительной непрерывной работы предусмотрена фиксация пуска

Инструмент для финишной шлифовки

Легкое крепление шлифшкурки при помощи липучки

Эксцентриковая шлифовальная машина Штурм OS8150R - отличный инструмент для удаления лакокрасочных покрытий и зачистки поверхностей. Номинальная потребляемая мощность шлифмашины 450 Вт, при этом частота колебания платформы регулируется электроникой в пределах 6000-10000. Диаметр подошвы 125 мм, шлифшкурка крепится к подошве при помощи липучки.