Шлифовальная втулка Jet 38х115 60G
Арт. Х12403515
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Вес, кг
|0.03
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Ширина, мм
|115
- Втулка JET VT38.115.60G является сменным элементом для шлифовальных станков JET TSPS450 и POS-2. Оснастка представляет собой шлифовальную бумагу, закрученную по спирали в цилиндр. Втулка надевается на резиновый валик и им же расклинивается по мере закручивания зажимной гайки шпинделя. Чтобы увеличить ресурс работы шлифовальной бумаги, следует правильно подбирать ее зернистость в соответствии с требуемой операцией.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость