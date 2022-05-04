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Шлифовальная втулка Jet 38х140 80G
5.0
2
495 ₽
Шлифовальные втулки для станков
    Шлифовальная втулка Jet 38х140 80G
    Арт. Х12403248
    5.0
    2
    Шлифовальная втулка Jet 38х140 80G

      Шлифовальная втулка Jet 38х140 80G

      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12403248
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Зернистость
      		80
      Длина, мм
      		140
      Все характеристики
      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная втулка JET 80G VT38.140.80G предназначена для работы со шлифовальными станками JBOS-5, JBOS-10. Втулки - это шлифовальная бумага, закрученная по спирaли в цилиндр. Втулка надевается на резиновый валик и расклинивается по мере закручивания зажимной гайки шпинделя. Правильно подобранная зернистость шлифовальной бумаги в соответствии с выполняемой работой продлит ее ресурс.

        Преимущества

        • Диаметр 38 мм
        • Длина 140 мм
        • Зернистость 80G
        • Подходит для станков JBOS-5, JBOS-10