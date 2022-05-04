Шлифовальная втулка Jet 38х140 80G

Преимущества

Диаметр 38 мм

Длина 140 мм

Зернистость 80G

Подходит для станков JBOS-5, JBOS-10

Шлифовальная втулка JET 80G VT38.140.80G предназначена для работы со шлифовальными станками JBOS-5, JBOS-10. Втулки - это шлифовальная бумага, закрученная по спирaли в цилиндр. Втулка надевается на резиновый валик и расклинивается по мере закручивания зажимной гайки шпинделя. Правильно подобранная зернистость шлифовальной бумаги в соответствии с выполняемой работой продлит ее ресурс.