Шлифовальная втулка Jet 38х140 80G
Арт. Х12403248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Зернистость
|80
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Длина, мм
|140
- Шлифовальная втулка JET 80G VT38.140.80G предназначена для работы со шлифовальными станками JBOS-5, JBOS-10. Втулки - это шлифовальная бумага, закрученная по спирaли в цилиндр. Втулка надевается на резиновый валик и расклинивается по мере закручивания зажимной гайки шпинделя. Правильно подобранная зернистость шлифовальной бумаги в соответствии с выполняемой работой продлит ее ресурс.
Преимущества
- Диаметр 38 мм
- Длина 140 мм
- Зернистость 80G
- Подходит для станков JBOS-5, JBOS-10