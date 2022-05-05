Шлифовальная втулка Jet 50х115 80G

Преимущества

Диаметр 50 мм

Длина 115 мм

Зернистость 80G

Подходит для шлифовальных станков JET TSPS450 и POS-2

Шлифовальная втулка JET VT50.115.80G является сменным элементом для шлифовальных станков JET TSPS450 и POS-2. Оснастка представляет собой шлифовальную бумагу, закрученную по спирали в цилиндр. Втулка надевается на резиновый валик и им же расклинивается по мере закручивания зажимной гайки шпинделя. Чтобы увеличить ресурс работы шлифовальной бумаги, следует правильно подбирать ее зернистость в соответствии с требуемой операцией.