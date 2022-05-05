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Шлифовальная втулка Jet 75х115 60G
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные втулки для станков
    Шлифовальная втулка Jet 75х115 60G
    Арт. Х12403519
    5.0
    2
    Шлифовальная втулка Jet 75х115 60G

      Шлифовальная втулка Jet 75х115 60G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403519
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Зернистость
      		60
      Длина, мм
      		115
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальная втулка JET VT75.115.60G является сменным элементом для шлифовальных станков JET TSPS450 и POS-2. Оснастка представляет собой шлифовальную бумагу, закрученную по спирали в цилиндр. Втулка надевается на резиновый валик и им же расклинивается по мере закручивания зажимной гайки шпинделя. Чтобы увеличить ресурс работы шлифовальной бумаги, следует правильно подбирать ее зернистость в соответствии с требуемой операцией.

        Преимущества

        • Диаметр 75 мм
        • Длина 115 мм
        • Зернистость 60G