Шлифователь швов Metabo KNSE 12-150 Set 602133500
Арт. X1048040710
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|4000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Шлифователь швов Metabo KNSE 12-150 Set 602133500 - высокопроизводительный инструмент для обработки сварных швов даже в труднодоступных местах. Имеет экстремально плоскую конструкцию и двухступенчатый редуктор. Укомплектован надежным двигателем нового поколения Metabo Marathon потребляемой мощностью 1200 Вт.
В шлифователе частота вращения регулируется в пределах 1300-4000 двухпериодной электроникой Vario-Tacho-Constamatic, обеспечивающая плавное изменение частоты или автоматическое ее поддержание. Контроль температуры обмотки также производится электроникой, при достижении критической отметки загорается сигнализирующий индикатор.
Преимущества
- Идеальный инструмент с долговечным двигателем Metabo Marathon
- Двухступенчатый редуктор
- Установочное колесо для задания необходимой частоты вращения
- Электронный плавный пуск
- Защита от перегрева и перегрузки
- Блокировка пусковой кнопки
- Сетка для пылезащиты обмотки двигателя
- Проворачиваемый защитный кожух
- Отключаемые угольные щетки