Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифователь швов Metabo KNSE 12-150 Set 602133500
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифователь швов Metabo KNSE 12-150 Set 602133500
    Арт. X1048040710
    5.0
    2
    Шлифователь швов Metabo KNSE 12-150 Set 602133500
    Шлифователь швов Metabo KNSE 12-150 Set 602133500
      Шлифователь швов Metabo KNSE 12-150 Set 602133500
      Шлифователь швов Metabo KNSE 12-150 Set 602133500

      Шлифователь швов Metabo KNSE 12-150 Set 602133500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048040710
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		4000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифователь швов Metabo KNSE 12-150 Set 602133500 - высокопроизводительный инструмент для обработки сварных швов даже в труднодоступных местах. Имеет экстремально плоскую конструкцию и двухступенчатый редуктор. Укомплектован надежным двигателем нового поколения Metabo Marathon потребляемой мощностью 1200 Вт.
        В шлифователе частота вращения регулируется в пределах 1300-4000 двухпериодной электроникой Vario-Tacho-Constamatic, обеспечивающая плавное изменение частоты или автоматическое ее поддержание. Контроль температуры обмотки также производится электроникой, при достижении критической отметки загорается сигнализирующий индикатор.

        Преимущества

        • Идеальный инструмент с долговечным двигателем Metabo Marathon
        • Двухступенчатый редуктор
        • Установочное колесо для задания необходимой частоты вращения
        • Электронный плавный пуск
        • Защита от перегрева и перегрузки
        • Блокировка пусковой кнопки
        • Сетка для пылезащиты обмотки двигателя
        • Проворачиваемый защитный кожух
        • Отключаемые угольные щетки