Преимущества

Идеальный инструмент с долговечным двигателем Metabo Marathon

Двухступенчатый редуктор

Установочное колесо для задания необходимой частоты вращения

Электронный плавный пуск

Защита от перегрева и перегрузки

Блокировка пусковой кнопки

Сетка для пылезащиты обмотки двигателя

Проворачиваемый защитный кожух

Отключаемые угольные щетки

Шлифователь швов Metabo KNSE 12-150 Set 602133500 - высокопроизводительный инструмент для обработки сварных швов даже в труднодоступных местах. Имеет экстремально плоскую конструкцию и двухступенчатый редуктор. Укомплектован надежным двигателем нового поколения Metabo Marathon потребляемой мощностью 1200 Вт.В шлифователе частота вращения регулируется в пределах 1300-4000 двухпериодной электроникой Vario-Tacho-Constamatic, обеспечивающая плавное изменение частоты или автоматическое ее поддержание. Контроль температуры обмотки также производится электроникой, при достижении критической отметки загорается сигнализирующий индикатор.