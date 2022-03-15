Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шнек для мерзлого и каменистого грунта Ada Frozen Ground Drill 200 A00278 (800 мм)
5.0
2
Найти аналог
Шнеки
    Шнек для мерзлого и каменистого грунта Ada Frozen Ground Drill 200 A00278 (800 мм)
    Арт. X190399120
    5.0
    2
    Шнек для мерзлого и каменистого грунта Ada Frozen Ground Drill 200 A00278 (800 мм)
    Шнек для мерзлого и каменистого грунта Ada Frozen Ground Drill 200 A00278 (800 мм)
    Шнек для мерзлого и каменистого грунта Ada Frozen Ground Drill 200 A00278 (800 мм)
      Шнек для мерзлого и каменистого грунта Ada Frozen Ground Drill 200 A00278 (800 мм)
      Шнек для мерзлого и каменистого грунта Ada Frozen Ground Drill 200 A00278 (800 мм)
      Шнек для мерзлого и каменистого грунта Ada Frozen Ground Drill 200 A00278 (800 мм)

      Шнек для мерзлого и каменистого грунта Ada Frozen Ground Drill 200 A00278 (800 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190399120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Длина, мм
      		800
      Диаметр, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Шнек Frozen Ground Drill 200 ADA А00278 является сменным элементом для мотобуров ADA. Применяется для бурения мерзлого грунта. Такой шнек с двумя заходами обуславливает эффективное проникновение в грунт и облегчает выброс земли. Наконечник и режущие элементы изготовлены из специальной стали. Применяют, например, при изготовлении скважин для установки столбов. При необходимости оснастку легко заменить. Диаметр крепления шнека — 20 мм.