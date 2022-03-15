Шнек для мерзлого и каменистого грунта Ada Frozen Ground Drill 200 A00278 (800 мм)

Шнек Frozen Ground Drill 200 ADA А00278 является сменным элементом для мотобуров ADA. Применяется для бурения мерзлого грунта. Такой шнек с двумя заходами обуславливает эффективное проникновение в грунт и облегчает выброс земли. Наконечник и режущие элементы изготовлены из специальной стали. Применяют, например, при изготовлении скважин для установки столбов. При необходимости оснастку легко заменить. Диаметр крепления шнека — 20 мм.