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Шнек для мотобура Ada Drill 100 A00236 (800 мм)
5.0
2
Найти аналог
Шнеки
    Шнек для мотобура Ada Drill 100 A00236 (800 мм)
    Арт. X190399106
    5.0
    2
    Шнек для мотобура Ada Drill 100 A00236 (800 мм)
    Шнек для мотобура Ada Drill 100 A00236 (800 мм)
    Шнек для мотобура Ada Drill 100 A00236 (800 мм)
    Шнек для мотобура Ada Drill 100 A00236 (800 мм)
      Шнек для мотобура Ada Drill 100 A00236 (800 мм)
      Шнек для мотобура Ada Drill 100 A00236 (800 мм)
      Шнек для мотобура Ada Drill 100 A00236 (800 мм)
      Шнек для мотобура Ada Drill 100 A00236 (800 мм)

      Шнек для мотобура Ada Drill 100 A00236 (800 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190399106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, мм
      		800
      Диаметр, мм
      		100
      Посадочный диаметр, мм
      		20
      Предназначение
      		для почвы
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Шнек для мотобура ADA Drill 100 – это оснастка бензинового бура, используемая для почвенных работ. По внешнему виду шнек является стальным стержнем, оснащенным спиралевидной режущей лентой. Такая форма ленты позволяет добиться высокой скорости вращения бура, что способствует образованию ровного отверстия. Шнек обладает прочностью, достаточной для работы с твердой, глинистой почвой. За счет конструкции шнека достигается большая скорость вращения. Режущие элементы расположены на оси шнека с одной стороны, поэтому он относится к типу одноходных буров. Купить шнек для бензобура ADA Drill 100 можно и для бытового, и для профессионального применения. С его помощью создают отверстия для посадки деревьев, монтажа столбов и дорожных знаков, а также бурят лунки во льду на зимней рыбалке. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить шнек с доставкой в любой город.

        Преимущества шнека ADA Drill 100 A00236:

        • Эргономичная форма;
        • Надежная конструкция;
        • Легкость установки;
        • Простота обслуживания.

        Комплектация:

        • Шнек;
        • Упаковка.