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Шнек для мотобура Ada Drill 150 А00233 (800 мм)
5.0
2
Найти аналог
Шнеки
    Шнек для мотобура Ada Drill 150 А00233 (800 мм)
    Арт. X190399116
    5.0
    2
    Шнек для мотобура Ada Drill 150 А00233 (800 мм)
    Шнек для мотобура Ada Drill 150 А00233 (800 мм)
    Шнек для мотобура Ada Drill 150 А00233 (800 мм)
    Шнек для мотобура Ada Drill 150 А00233 (800 мм)
    Шнек для мотобура Ada Drill 150 А00233 (800 мм)
    Шнек для мотобура Ada Drill 150 А00233 (800 мм)

    Шнек для мотобура Ada Drill 150 А00233 (800 мм)

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X190399116
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Ada
    Длина, мм
    		800
    Диаметр, мм
    		150
    Посадочный диаметр, мм
    		20
    Предназначение
    		для почвы
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
    • Шнек ADA Drill 150/800 предназначен для использования в бензобурах ADA. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно производить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить.