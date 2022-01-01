Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шнек для льда ADA Ice Drill 150
Найти аналог
Шнеки
    Шнек для льда ADA Ice Drill 150
    Арт. geototal_79
    Шнек для льда ADA Ice Drill 150

      Шнек для льда ADA Ice Drill 150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_79

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, мм
      		1000
      Диаметр, мм
      		150
      Посадочный диаметр, мм
      		20
      Съемные ножи
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно производить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить.