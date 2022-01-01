Шнек для льда ADA Ice Drill 150
Арт. geototal_79
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|1000
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Диаметр, мм
|150
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Посадочный диаметр, мм
|20
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Съемные ножи
|Нет
Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно производить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить.