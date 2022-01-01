Шнек для мотобура ADA Drill 200/1000 предназначается для использования с мотобуром Ada. Форма его винтовой части рассчитана специально, чтобы повысить производительность работы.Шнек для мотобура ADA Drill 200/1000 произведен из прочного, качественного металла черной расцветки. Это обеспечивает длительный срок его службы. Такой шнек может использоваться при работах с землей (посадке растений, установке столбов, заборов, фундаментов).