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Шнек для мотобура ADA Drill 200/1000
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Шнеки
    Шнек для мотобура ADA Drill 200/1000
    Арт. geototal_72
    Шнек для мотобура ADA Drill 200/1000

      Шнек для мотобура ADA Drill 200/1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_72

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, мм
      		1000
      Диаметр, мм
      		200
      Посадочный диаметр, мм
      		20
      Съемные ножи
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шнек для мотобура ADA Drill 200/1000 предназначается для использования с мотобуром Ada. Форма его винтовой части рассчитана специально, чтобы повысить производительность работы.Шнек для мотобура ADA Drill 200/1000 произведен из прочного, качественного металла черной расцветки. Это обеспечивает длительный срок его службы. Такой шнек может использоваться при работах с землей (посадке растений, установке столбов, заборов, фундаментов).