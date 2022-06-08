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Шнур разметочный Matrix нейлоновый на катушке с ручкой 84824 (1,5 мм, 100 м)
5.0
2
Найти аналог
Разметочные шнуры
    Шнур разметочный Matrix нейлоновый на катушке с ручкой 84824 (1,5 мм, 100 м)
    Арт. О00000001939
    5.0
    2
    Шнур разметочный Matrix нейлоновый на катушке с ручкой 84824 (1,5 мм, 100 м)
    Шнур разметочный Matrix нейлоновый на катушке с ручкой 84824 (1,5 мм, 100 м)
    Шнур разметочный Matrix нейлоновый на катушке с ручкой 84824 (1,5 мм, 100 м)
      Шнур разметочный Matrix нейлоновый на катушке с ручкой 84824 (1,5 мм, 100 м)
      Шнур разметочный Matrix нейлоновый на катушке с ручкой 84824 (1,5 мм, 100 м)
      Шнур разметочный Matrix нейлоновый на катушке с ручкой 84824 (1,5 мм, 100 м)

      Шнур разметочный Matrix нейлоновый на катушке с ручкой 84824 (1,5 мм, 100 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000001939
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		нить (шнур)
      Вес, кг
      		0.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нейлоновый разметочный шнур на катушке c ручкой MATRIX D1,5мм, 100м, 84824 используется при проведении строительных работ для контроля отклонений от прямолинейности, например, при кладке стен из кирпича и пр. Шнур поставляется в комплекте с катушкой на ручке для более удобного сматывания.

        Преимущества

        • Сплетен из качественного и износостойкого нейлона, который увеличивает рабочий ресурс изделия