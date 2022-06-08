Шнур разметочный Matrix нейлоновый на катушке с ручкой 84824 (1,5 мм, 100 м)

Преимущества

Сплетен из качественного и износостойкого нейлона, который увеличивает рабочий ресурс изделия

Нейлоновый разметочный шнур на катушке c ручкой MATRIX D1,5мм, 100м, 84824 используется при проведении строительных работ для контроля отклонений от прямолинейности, например, при кладке стен из кирпича и пр. Шнур поставляется в комплекте с катушкой на ручке для более удобного сматывания.