Шнур Stanley разметочный 30 м+порошок 115гр 047465

Преимущества

Механизм быстрого сматывания шнура с отношением 3,5 : 1 – в 3,5 раза быстрее

Откидная рукоятка сматывания шнура из нержавеющей стали

Прозрачный корпус для удобства определения количества мелового порошка внутри

Большой крючок агрессивной формы

Закрепление крючка на корпусе

Кнопка быстрого вытяжения шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки

Корпус вмещает 45 г. мела

Прочный шнур (с усилием на разрыв 18 кг) длиной 30 м

Отверстие со сдвижной крышкой для быстрого и простого заполнения мелом

Сочетание веса и формы дает возможность использовать изделие в качестве отвеса

Высокопрочный корпус из АБС-пластика

Комплект STANLEY 0-47-465, состоящий из шнура разметочного в корпусе “PowerWinder”, флакона мелового порошка и подвесного уровня