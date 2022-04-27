Шнур Stanley разметочный 30 м+порошок 115гр 047465
Арт. 77777Х153713
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Тип
|нить (шнур)
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Материал рукоятки
|нержавеющая сталь
- Комплект STANLEY 0-47-465, состоящий из шнура разметочного в корпусе “PowerWinder”, флакона мелового порошка и подвесного уровня
Преимущества
- Механизм быстрого сматывания шнура с отношением 3,5 : 1 – в 3,5 раза быстрее
- Откидная рукоятка сматывания шнура из нержавеющей стали
- Прозрачный корпус для удобства определения количества мелового порошка внутри
- Большой крючок агрессивной формы
- Закрепление крючка на корпусе
- Кнопка быстрого вытяжения шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки
- Корпус вмещает 45 г. мела
- Прочный шнур (с усилием на разрыв 18 кг) длиной 30 м
- Отверстие со сдвижной крышкой для быстрого и простого заполнения мелом
- Сочетание веса и формы дает возможность использовать изделие в качестве отвеса
- Высокопрочный корпус из АБС-пластика