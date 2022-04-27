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Шнур Stanley разметочный 30 м+порошок 115гр 047465
5.0
2
940 ₽
Разметочные шнуры
    Шнур Stanley разметочный 30 м+порошок 115гр 047465
    Арт. 77777Х153713
    5.0
    2
    Шнур Stanley разметочный 30 м+порошок 115гр 047465

      Шнур Stanley разметочный 30 м+порошок 115гр 047465

      940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х153713
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		нить (шнур)
      Материал рукоятки
      		нержавеющая сталь
      Все характеристики
      940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект STANLEY 0-47-465, состоящий из шнура разметочного в корпусе “PowerWinder”, флакона мелового порошка и подвесного уровня

        Преимущества

        • Механизм быстрого сматывания шнура с отношением 3,5 : 1 – в 3,5 раза быстрее
        • Откидная рукоятка сматывания шнура из нержавеющей стали
        • Прозрачный корпус для удобства определения количества мелового порошка внутри
        • Большой крючок агрессивной формы
        • Закрепление крючка на корпусе
        • Кнопка быстрого вытяжения шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки
        • Корпус вмещает 45 г. мела
        • Прочный шнур (с усилием на разрыв 18 кг) длиной 30 м
        • Отверстие со сдвижной крышкой для быстрого и простого заполнения мелом
        • Сочетание веса и формы дает возможность использовать изделие в качестве отвеса
        • Высокопрочный корпус из АБС-пластика